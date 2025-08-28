"Це не наша війна!": Сіярто відповів на обурення України та Польщі після заборони в'їзду Мадяру

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто опинився у центрі дипломатичного скандалу після того, як емоційно відреагував на заяви Києва та Варшави. Причиною став намір Будапешта запровадити санкції проти командира Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого як Мадяр.

Related video

Сіярто різко відповів на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який наголосив, що для угорського уряду "російський газопровід важливіший за життя українських дітей, убитих Росією". Угорський очільник МЗС у своєму дописі заявив, що Угорщина не має жодного відношення до війни.

"Це не наша війна. Ми не починали її й не беремо в ній участі. Припиніть провокувати нас, припиніть ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку й намагатися втягнути нас у ваш конфлікт!", — написав Сіярто.

Схожі звинувачення він висунув і на адресу міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який запросив українського командира Мадяра до Польщі після заборони в'їзду до Угорщини.

"Енергетична безпека Угорщини не має жодного стосунку до свободи України", — заявив угорський дипломат.

Українське Міністерство закордонних справ у відповідь викликало посла Угорщини та передало йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що угорська влада більше переймається російським газопроводом, ніж загибеллю українських дітей від російських атак.

Угорщина заборонила Мадяру в'їзд: що відомо

28 серпня Будапешт заборонив командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту "Мадяру" Бровді в’їзд до країни, пояснивши це його причетністю до "атаки на нафтопровід Дружба" у Росії.

Бровді різко відреагував на обмеження, заявивши, що "санкції Угорщини нічого не варті".

"Я — українець і приїду на землю своїх предків раніше за вас. Угорщина має своїх справжніх мадярів, а ваші заборони Шенгену не такі вже й непорушні", — написав Бровді.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення Будапешта таким, що викликає "обурення", та доручив українському МЗС встановити всі обставини й відреагувати на ситуацію.