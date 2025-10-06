Украина без выборов во время войны: в Киеве обостряется борьба за власть, — Politico

В Киеве продолжается политическая борьба и предвыборная подготовка, несмотря на отсутствие официальной даты голосования. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда активно противостоят политическим оппонентам.

Как пишет Politico, Владимир Зеленский повторил свою готовность не баллотироваться на второй срок, если это поможет достичь мира. Эту позицию он высказал во время интервью Axios в прошлом месяце.

"Моя цель — завершить войну", — заявил президент Украины. Он также пообещал обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы при условии достижения соглашения о прекращении огня.

Бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе скептически воспринимает эти заявления.

"Многие действия Зеленского указывают на обратное. Важны дела, а не слова", — сказала она Politico".

Политические маневры и давление на оппозицию

Правящая партия "Слуга народа" активно готовится к предстоящим выборам. Двое законодателей сообщили Politico об оптимистическом настрое Зеленского относительно переизбрания.

Издание пишет, что против политических оппонентов применяются правоохранительные меры. Бывшие министры, которые просили не называть их имен, описали методы давления.

"По сути, тактика заключается в том, что "вы что-то скажете против нас, мы возбудим против вас уголовное производство и наложим на вас санкции", — сказал один из бывших министров.

Антикоррупционные органы под давлением

В июле состоялись массированные рейды сотрудников СБУ в офисах антикоррупционных органов. Агенты получили доступ к конфиденциальным материалам расследований.

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции, комментирует: "Ближайшей целью Зеленского и СБУ является дискредитация всей антикоррупционной системы".

Потенциальные конкуренты и уголовные дела

Особое внимание привлекают расследования в отношении бывших генералов. Эти дела могут быть связаны с потенциальной кандидатурой Валерия Залужного.

Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что Залужный мог бы получить 25,3% голосов против 35,2% у Зеленского. Разница не является критической для второго тура.

На прошлой неделе Залужный опубликовал статью с критикой Курской наступательной операции. Он назвал потери "разрушительными", что контрастирует с официальной позицией президента.

Напомним, что согласно украинской конституции, проведение выборов запрещено во время военного положения. Однако политические процессы в Украине продолжаются, формируя будущий политический ландшафт страны.

Как сообщал Фокус, очередные местные выборы в Украине, которые были запланированы этой осенью, не состоятся из-за продления военного положения. В связи с этим парламент не назначил дату голосования, а действующие органы местного самоуправления остаются на своих должностях.

Ранее Фокус писал, что на парламентском портале появился законопроект о выборах. В общем, парламентарии предлагают ввести более прозрачные правила, обязательные региональные списки, гендерные квоты и ограничения на количество кандидатов в регионах.