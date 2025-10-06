Україна без виборів під час війни: у Києві загострюється боротьба за владу, — Politico

У Києві триває політична боротьба та передвиборча підготовка, попри відсутність офіційної дати голосування. Президент України Володимир Зеленський та його команда активно протистоять політичним опонентам.

Як пише Politico, Володимир Зеленський повторив свою готовність не балотуватися на другий термін, якщо це допоможе досягти миру. Цю позицію він висловив під час інтерв'ю Axios минулого місяця.

"Моя мета — завершити війну", — заявив президент України. Він також пообіцяв звернутися до парламенту з проханням організувати вибори за умови досягнення угоди про припинення вогню.

Колишня віце-прем'єрка України Іванна Климпуш-Цинцадзе скептично сприймає ці заяви.

"Багато дій Зеленського вказують на протилежне. Важливі справи, а не слова ", — сказала вона Politico".

Політичні маневри та тиск на опозицію

Правляча партія "Слуга народу" активно готується до майбутніх виборів. Двоє законодавців повідомили Politico про оптимістичний настрій Зеленського щодо переобрання.

Видання пише, що проти політичних опонентів застосовуються правоохоронні заходи. Колишні міністри, які просили не називати їх імен, описали методи тиску.

"По суті, тактика полягає в тому, що "ви щось скажете проти нас, ми порушимо проти вас кримінальне провадження та накладемо на вас санкції", — сказав один з колишніх міністрів.

Антикорупційні органи під тиском

У липні відбулися масовані рейди співробітників СБУ в офісах антикорупційних органів. Агенти отримали доступ до конфіденційних матеріалів розслідувань.

Дарія Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції, коментує: "Найближчою метою Зеленського та СБУ є дискредитація всієї антикорупційної системи".

Потенційні конкуренти та кримінальні справи

Особливу увагу привертають розслідування щодо колишніх генералів. Ці справи можуть бути пов'язані з потенційною кандидатурою Валерія Залужного.

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що Залужний міг би отримати 25,3% голосів проти 35,2% у Зеленського. Різниця не є критичною для другого туру.

Минулого тижня Залужний опублікував статтю з критикою Курської наступальної операції. Він назвав втрати "руйнівними", що контрастує з офіційною позицією президента.

Нагадаємо, що відповідно до української конституції, проведення виборів заборонено під час воєнного стану. Проте політичні процеси в Україні продовжуються, формуючи майбутній політичний ландшафт країни.

Як повідомляв Фокус, чергові місцеві вибори в Україні, які були заплановані цієї осені, не відбудуться через продовження воєнного стану. У зв’язку з цим парламент не призначив дату голосування, а чинні органи місцевого самоврядування залишаються на своїх посадах.

Раніше Фокус писав, що на парламентському порталі з’явився законопроєкт щодо виборів. Загалом, парламентарі пропонують ввести прозоріші правила, обов’язкові регіональні списки, гендерні квоти та обмеження на кількість кандидатів у регіонах.