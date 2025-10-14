Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе: будет назначен новый руководитель

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание военной администрации в Одессе в ближайшее время и пообещал назначить нового руководителя города.

Видеообращение президента о создании Одесской городской военной администрации опубликовано вечером 14 октября в его официальном Telegram-канале. Владимир Зеленский в ролике отметил, что в Одессе немало вопросов безопасности долго оставались нерешенными.

Президент рассказал, что заслушал доклад руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

"Я благодарю службу за сильную работу на защиту Украины, на противодействие российским агентурным сетям", — сказал Зеленский.

Он добавил, что также провел разговор о ситуации в прифронтовых общинах Украины и в южных регионах, в частности в Одессе.

"Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации", — отметил украинский президент.

По словам Зеленского, в ближайшее время по этому вопросу будут приняты эффективные решения, и для новосозданной военной администрации в Одессе будет назначен руководитель.

Перед этим Владимир Зеленский ответил на петицию одесситов о создании военной администрации в Одессе. Он сообщил, что дал поручение главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому и председателю Одесской областной государственной администрации Олегу Киперу проверить информацию и принять соответствующие меры.

Напомним, городского голову Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства Украины из-за российского паспорта — соответствующие доказательства опубликовала 14 октября пресс-служба СБУ.

Сам Геннадий Труханов, комментируя указ о лишении его гражданства, опроверг наличие у него паспортов других государств и заявил, что намерен обжаловать решение.