В Одессе может появиться военная администрация: Зеленский дал поручение Сырскому и Киперу

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию одесситов поручил главкому ВСУ Александру Сырскому и главе Одесской ОГА Олегу Киперу рассмотреть возможность создания военной администрации в Одессе.

Ответ президента на петицию о создании Одесской городской военной администрации был опубликован 14 октября. Владимир Зеленский отметил, что решение о создании военных администраций президент Украины может принять по представлению областных государственных администраций или военного командования.

Он отметил, что до момента публикации ответа на публикацию соответствующие представления никто не вносил.

"Учитывая изложенное, мною направлены письма главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Александру Сырскому и председателю Одесской областной государственной администрации Олегу Киперу с просьбой проверить приведенную информацию и при наличии правовых оснований принять меры надлежащего реагирования", — написал Зеленский.

Зеленский поручил рассмотреть возможность создания Одесской МВА Фото: скриншот

Петиция о создании военной администрации в Одессе появилась на сайте 24 сентября и набрала необходимое количество голосов 2 октября. Ее автор Иван Казачук ссылается на статью 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Согласно этому закону, если во время военного положения органы местного самоуправления "не осуществляют или ненадлежащим образом осуществляют свои полномочия или существует угроза их функционированию, президент Украины может принять решение об образовании военных администраций населенных пунктов". Петицию поддержали 25 523 граждан.

"Суспільне" рассказывало, что ветераны и общественные активисты заявляли о коррупции и бездействии местных властей, которые подвергают общество опасности. Городской голова Геннадий Труханов ответил, что ситуация имеет политический контекст и является манипуляцией.

Скандал с гражданством Геннадия Труханова

Волонтер и блогер Сергей Стерненко 12 октября опубликовал скан-копии документов, которые якобы в 2011 году собственноручно заполнил Геннадий Труханов для получения гражданства РФ, а также ответ Министерства внутренних дел РФ от 12 ноября 2020 года, в котором подтверждалось, что чиновник признан гражданином России. Геннадий Труханов отрицал наличие у него паспорта РФ и назвал эти публикации фейками и провокациями.

Одесское издание "Думская" 13 октября со ссылкой на свои источники писало, что президентская комиссия решила лишить Труханова украинского гражданства.

В видеообращении от 14 октября Труханов ответил на сообщение о лишении его украинского гражданства и заявил, что "кому-то не нравится его прическа".