В Одесі може з'явитися військова адміністрація: Зеленський дав доручення Сирському та Кіперу

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію одеситів доручив головкому ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу розглянути можливість створення військової адміністрації в Одесі.

Відповідь президента на петицію про створення Одеської міської військової адміністрації була опублікована 14 жовтня. Володимир Зеленський зазначив, що рішення про утворення військових адміністрацій президент України може ухвалити за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування.

Він зазначив, що до моменту публікації відповіді на публікацію відповідні подання ніхто не вносив.

"З огляду на викладене мною надіслано листи головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної державної адміністрації Олегу Кіперу з проханням перевірити наведену інформацію та за наявності правових підстав ужити заходів належного реагування", — написав Зеленський.

Зеленський доручив розглянути можливість створення Одеської МВА Фото: скриншот

Петиція про створення військової адміністрації в Одесі з'явилася на сайті 24 вересня та набрала необхідну кількість голосів 2 жовтня. Її автор Іван Казачук посилається на статтю 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Згідно з цим законом, якщо під час воєнного стану органи місцевого самоврядування "не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження або існує загроза їхньому функціонуванню, президент України може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів". Петицію підтримали 25 523 громадян.

"Суспільне" розповідало, що ветерани та громадські активісти заявляли про корупцію та бездіяльність місцевої влади, які наражають громаду на небезпеку. Міський голова Геннадій Труханов відповів, що ситуація має політичний контекст і є маніпуляцією.

Скандал з громадянством Геннадія Труханова

Волонтер і блогер Сергій Стерненко 12 жовтня опублікував скан-копії документів, які нібито у 2011 році власноруч заповнив Геннадій Труханов для отримання громадянства РФ, а також відповідь Міністерства внутрішніх справ РФ від 12 листопада 2020 року, в якій підтверджувалося, що посадовець визнаний громадянином Росії. Геннадій Труханов заперечив наявність у нього паспорту РФ та назвав ці публікації фейками та провокаціями.

Одеське видання "Думская" 13 жовтня з посиланням на свої джерела писало, що президентська комісія вирішила позбавити Труханова українського громадянства.

У відеозверненні від 14 жовтня Труханов відповів на повідомлення про позбавлення його українського громадянства та заявив, що "комусь не подобається його зачіска".