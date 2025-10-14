Зеленський підтвердив створення військової адміністрації в Одесі: буде призначено нового керівника

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі найближчим часом та пообіцяв призначити нового керівника міста.

Відеозвернення президента щодо створення Одеської міської військової адміністрації опубліковане ввечері 14 жовтня в його офіційному Telegram-каналі. Володимир Зеленський у ролику зазначив, що в Одесі чимало безпекових питань довго залишалися нерозв'язаними.

Президент розповів, що заслухав доповідь керівника Служби безпеки України Василя Малюка.

"Я дякую службі за сильну роботу на захист України, на протидію російським агентурним мережам", — сказав Зеленський.

Він додав, що також провів розмову щодо ситуації в прифронтових громадах України та в південних регіонах, зокрема в Одесі.

"Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації", — зазначив український президент.

За словами Зеленського, найближчим часом щодо цього питання будуть ухвалені ефективні рішення, та для новоствореної військової адміністрації в Одесі буде призначено керівника.

Перед цим Володимир Зеленський відповів на петицію одеситів про створення військової адміністрації в Одесі. Він повідомив, що дав доручення головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському та голові Одеської обласної державної адміністрації Олегу Кіперу перевірити інформацію та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, міського голову Одеси Геннадія Труханова позбавили громадянства України через російський паспорт — відповідні докази опублікувала 14 жовтня пресслужба СБУ.

Сам Геннадій Труханов, коментуючи указ про позбавлення його громадянства, спростував наявність у нього паспортів інших держав і заявив, що має намір оскаржувати рішення.