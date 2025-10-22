Безуглая сравнила Манько с Кадыровым: полковник ответил нардепу неприличными фотоколлажами

В соцсетях разгорелся конфликт между народным депутатом Марьяной Безуглой и полковником Валентином Манько, которого обвиняли в съемке видео под российские песни. Нардеп сравнила командира с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, а полковник в ответ опубликовал непристойные изображения с ее лицом.

Сообщение с критикой Валентина Манько депутат Марьяна Безуглая опубликовала 21 октября в своем Facebook. Парламентарий возмутилась публикациями военного в комментариях на ее странице.

"Итак, руководитель "штурмового управления" главкома Сырского, неназначенный командующий несозданных штурмовых войск, ценитель российского контента Валентин Манько пришел ко мне в комментарии и проявил все лучшие качества интеллектуала, офицера и джентльмена. А потом еще и сделал пост", — рассказала Безуглая.

К сообщению фона нардеп прикрепила скриншоты комментариев Манько, в которых тот опубликовал отредактированные фотографии с ее "прифотошопленным" лицом.

Комментарии Манька под сообщением Безуглой на Facebook Фото: скриншот

"У вас есть сомнения, что этот "пацик" отправит на смерть по приказу? Спрячет? Соврет? Еще и посмеется, как "провел смежников"? Относительно сексизма отдельная история, не удивлюсь, что домогательства в порядке вещей", — написала парламентарий.

Безуглая также заявила, что количество случаев самовольного оставления части в Силах обороны "превысило размеры нашего войска в начале полномасштабного вторжения", и обвинила в этом командиров.

Безуглая раскритиковала Манько за комментарии под ее сообщением в Facebook Фото: скриншот

До этого Валентин Манько на своей странице ответил на сообщение Марьяны Безуглой, в котором она сравнила его с Кадыровым.

"Госпожа Марьяна, пока вы не могли осознать общественной опасности от вашего диагноза, я уже был пару раз ранен. Вы являетесь народной избранницей и забываете свою присягу народу Украины", — написал полковник.

Безуглая сравнила Манька с Кадыровым Фото: скриншот

Он обвинил Марьяну Безуглую в работе на российскую пропаганду и заявил, что народный депутат целенаправленно дискредитирует Вооруженные силы Украины, в частности персоналии боевых офицеров.

"За вашу деятельность за "паребриком" уже который год получают ордена. Вы покажите, что вы сделали на международной арене, в комитете внешних дел, чтобы меня перенимал испанский стыд", — написал Манько.

Манько ответил на сообщение Безуглой Фото: скриншот

Валентина Манько раскритиковали за танцы под российские треки

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич 19 октября обратил внимание на контент на страницах в соцсетях командующего Штурмовых войск Валентина Манько с танцами под русские песни и маской "Кто я из "Слово пацана"", связанной с российским криминальным сериалом 2023 года.

Манько активно участвовал в войне с 2014 года, организовал и возглавил добровольческое подразделение, которое впоследствии вошло в ДУК "Правый сектор". С 2023 года он командовал 33-м отдельным штурмовым полком, воевал в Курской, Харьковской областях и под Покровском.

20 октября Валентин Манько ответил на критику танцами под "Золото Карпат" Степана Гиги и подписал видео вопросом: "Теперь я настоящий украинец?" Кроме того, он записал серьезное видеообращение, в котором объяснил, что изучал культуру врага в свободное время, чтобы понимать, чем живет страна-агрессор, и заверил, что больше таких ошибок не допустит.