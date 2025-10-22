Безугла порівняла Манька з Кадировим: полковник відповів нардепці непристойними фотоколажами

В соцмережах розгорівся конфлікт між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та полковником Валентином Маньком, якого звинувачували у зніманні відео під російські пісні. Нардепка порівняла командира з лідером Чечні Рамзаном Кадировим, а полковник у відповідь опублікував непристойні зображення з її обличчям.

Допис із критикою Валентина Манька депутатка Мар'яна Безугла опублікувала 21 жовтня у своєму Facebook. Парламентарка обурилася публікаціями військового в коментарях на її сторінці.

"Отже, керівник "штурмового управління" головкома Сирського, непризначений командувач нестворених штурмових військ, поціновувач російського контенту Валентин Манько прийшов до мене в коментарі й проявив усі найкращі якості інтелектуала, офіцера та джентльмена. А потім ще й зробив пост", — розповіла Безугла.

До допису фона нардепка прикріпила скриншоти коментарів Манька, в яких той опублікував відредаговані світлини з її "прифотошопленим" обличчям.

Коментарі Манька під дописом Безуглої на Facebook Фото: скриншот

"У вас є сумніви, що цей "пацик" відправить на смерть за наказом? Приховає? Збреше? Ще й порегоче, як "провів суміжників"? Щодо сексизму окрема історія, не здивуюсь, що домагання у порядку речей", — написала парламентарка.

Безугла також заявила, що кількість випадків самовільного залишення частини в Силах оборони "перевищила розміри нашого війська на початку повномасштабного вторгнення", і звинуватила в цьому командирів.

Безугла розкритикувала Манька за коментарі під її дописом у Facebook Фото: скриншот

До того Валентин Манько на своїй сторінці відповів на допис Мар'яни Безуглої, в якому вона порівняла його з Кадировим.

"Пані Марʼяно, поки ви не могли усвідомити суспільної небезпеки від вашого діагнозу, я вже був пару разів поранений. Ви є народною обраницею і забуваєте свою присягу народу України", — написав полковник.

Безугла порівняла Манька з Кадировим Фото: скриншот

Він звинуватив Мар'яну Безуглу в роботі на російську пропаганду та заявив, що народна депутатка цілеспрямовано дискредитує Збройні сили України, зокрема персоналії бойових офіцерів.

"За вашу діяльність за "парєбріком" вже який рік отримують ордени. Ви покажіть, що ви зробили на міжнародній арені, в комітеті зовнішніх справ, щоби мене переймав іспанський сором", — написав Манько.

Манько відповів на допис Безуглої Фото: скриншот

Валентина Манька розкритикували за танці під російські треки

Колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич 19 жовтня звернув увагу на контент на сторінках у соцмережах командувача Штурмових військ Валентина Манька з танцями під російські пісні та маскою "Кто я из "Слово пацана"", пов'язаною з російським кримінальним серіалом 2023 року.

Манько активно брав участь у війні з 2014 року, організував і очолив добровольчий підрозділ, що згодом увійшов до ДУК "Правий сектор". З 2023 року він командував 33-м окремим штурмовим полком, воював у Курській, Харківській областях і під Покровськом.

20 жовтня Валентин Манько відповів на критику танцями під "Золото Карпат" Степана Гіги та підписав відео питанням: "Тепер я справжній українець?" Крім того, він записав серйозне відеозвернення, у якому пояснив, що вивчав культуру ворога у вільний час, щоб розуміти, чим живе країна-агресорка, та запевнив, що більше таких помилок не допустить.