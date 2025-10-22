"Ничего нового под солнцем": Сийярто опровергает отмену встречи Трампа и Путина в Будапеште

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с лидером РФ Владимиром Путиным, но впоследствии признался, что не уверен в этой идее. В то же время министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто назвал сообщения об отмене саммита фейками, раскритиковав "провоенную политическую элиту".

С момента, когда было объявлено о проведении мирного саммита в Будапеште, стало очевидно, что многие попытаются помешать его проведению и будут делать "все возможное" для его отмены. Об этом Сийярто заявил на своей странице в X 21 октября.

"Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира. То же самое происходит почти перед каждым заседанием Европейского совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира. Ничего нового под солнцем", — отметил венгерский министр.

По его словам, на этот раз ситуация не будет отличаться.

"Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится", — заверил Сийярто.

Напомним, 16 октября после телефонного разговора с лидером РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с ним в Будапеште для обсуждения завершения войны в Украине.

Однако 20 октября в Telegraph сообщили, что в рамках подготовки к встрече состоялся разговор главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, который "не удался". В Белом доме назвали звонок "продуктивным", но отметили, что дополнительная личная встреча не нужна и Трамп не собирается встречаться с Путиным "в ближайшем будущем". Лавров после разговора подтвердил, что Россия не изменила свою позицию на переговорах после саммита на Аляске, а отмену саммита комментировать в Кремле отказались.

Как 22 октября передавал Фокус, во время встречи с журналистами в Овальном кабинете Трамп объяснил, что еще не принял решение о встрече в Будапеште. Он подчеркнул, что не хочет, чтобы встреча прошла напрасно, и пообещал дать более основательный ответ в течение двух суток.