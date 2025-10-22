"Нічого нового під сонцем": Сіярто спростовує скасування зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з лідером РФ Володимиром Путіним, але згодом зізнався, що не впевнений у цій ідеї. Водночас міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто назвав повідомлення про скасування саміту фейками, розкритикувавши "провоєнну політичну еліту".

З моменту, коли було оголошено про проведення мирного саміту в Будапешті, стало очевидно, що багато хто спробує стати на заваді його проведенню й робитиме "усе можливе" задля його скасування. Про це Сіярто заявив на своїй сторінці в X 21 жовтня.

"Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру. Те саме відбувається майже перед кожним засіданням Європейської ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру. Нічого нового під сонцем", — зазначив угорський міністр.

З його слів, цього разу ситуація не відрізнятиметься.

"Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин і заяв про те, що він не відбудеться", — запевнив Сіярто.

Нагадаємо, 16 жовтня після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з ним у Будапешті задля обговорення завершення війни в Україні.

Однак 20 жовтня у Telegraph повідомили, що в межах підготовки до зустрічі відбулася розмова голови російського МЗС Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо, яка "не вдалася". У Білому домі назвали дзвінок "продуктивним", але зазначили, що додаткова особиста зустріч не потрібна і Трамп не збирається зустрічатись з Путіним "у найближчому майбутньому". Лавров після розмови підтвердив, що Росія не змінила свою позицію на переговорах після саміту на Алясці, а скасування саміту коментувати у Кремлі відмовились.

Як 22 жовтня передавав Фокус, під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті Трамп пояснив, що ще не ухвалив рішення щодо зустрічі у Будапешті. Він наголосив, що не хоче, щоб зустріч пройшла марно, і пообіцяв дати ґрунтовнішу відповідь впродовж двох діб.