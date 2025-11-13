37 млн на двоих: сотрудницы бэк-офиса из "схем Миндича" вышли под залог, – СМИ

За Людмилу Зорину внесли залог в размере 12 млн, а за Лесю Устименко — 25 млн. Последнюю подозревают в хищении и легализации незаконно полученных средств на сумму более 145 млн гривен.

Речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники. Информацию о залоге ресурсу подтвердили и в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Суммы залогов составляют 12 млн за Зорину и 25 млн грн – за Устименко.

Зориной суд избрал меру пресечения сегодня утром. Теперь, после внесения залога, она должна являться к детективам, прокурорам и в суд по первому вызову и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следствия или суда. Ее обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Людмила Зорина Фото: Суспiльне

Зорина – одна из четырех "работников" так называемого бэк-офиса по легализации средств. Следствие утверждает, что она занималась учетом подконтрольных компаний, подготовкой документов и отчетности, контролем доверенностей и лично участвовала в "отмывании" денег.

Відео дня

Что касается Устименко, то меру пресечения ей выбрали вчера. Прокурор настаивал на залоге в 30 млн грн, но суд немного уменьшил сумму. Также обвинение настаивало на том, что фигурантка может выехать за границу и давить на свидетелей, если суд оставит ее под домашним арестом или назначит личное обязательство.

Леся Устименко Фото: Суспiльне

Как сообщало "Суспільне", Лесю Устименко подозревают в хищении и легализации похищенных средств на сумму более 145 млн грн.

Ее адвокат подчеркивал, что у его подзащитной – онкологическое заболевание, поэтому содержание под стражей могло бы ухудшить ее здоровье. Он также апеллировал к тому, что Устименко якобы добровольно предоставила доступ к телефону во время обыска. Кроме того, юрист заявил, что считает задержание незаконным, а риски необоснованными и пообещал подавать апелляцию на решение суда.

Фигуранты расследования НАБУ и САП о масштабной коррупции в энергетике Фото: Схемы

Напомним, прокурор САП во время рассмотрения дела о коррупции в "Энергоатоме" в Высшем антикоррупционном суде подтвердил, что бизнесменом, подозреваемым в управлении организацией, является Тимур Миндич, и заявил о его возможном влиянии на экс-министра обороны Рустема Умерова. Последний опроверг эту информацию.

Также сообщалось, что Дмитрий Басов, один из подозреваемых в участии в коррупционной схеме в "Энергоатоме", не смог озвучить судье точное название своей должности в компании. Он сказал, что работает "экспертом экспертной группы по экспертным вопросам". 12 ноября его отправили в СИЗО с залогом в размере 40 млн грн .