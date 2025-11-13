37 млн на двох: співробітниці бек-офісу зі "схем Міндіча" вийшли під заставу, — ЗМІ

За Людмилу Зоріну внесли заставу в розмірі 12 млн, а за Лесю Устименко — 25 млн. Останню підозрюють у розкраданні та легалізації незаконно отриманих коштів на суму понад 145 млн гривень.

Йдеться про Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела. Інформацію про заставу ресурсу підтвердили і в пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

Суми застав становлять 12 млн за Зоріну і 25 млн грн — за Устименка.

Зоріній суд обрав запобіжний захід сьогодні вранці. Тепер, після внесення застави, вона має з'являтися до детективів, прокурорів і до суду за першим викликом і не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідства або суду. Її зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Людмила Зоріна Фото: Суспiльне

Зоріна — одна з чотирьох "працівників" так званого бек-офісу з легалізації коштів. Слідство стверджує, що вона займалася обліком підконтрольних компаній, підготовкою документів і звітності, контролем довіреностей і особисто брала участь у "відмиванні" грошей.

Що стосується Устименко, то запобіжний захід їй обрали вчора. Прокурор наполягав на заставі в 30 млн грн, але суд трохи зменшив суму. Також обвинувачення наполягало на тому, що фігурантка може виїхати за кордон і тиснути на свідків, якщо суд залишить її під домашнім арештом або призначить особисте зобов'язання.

Леся Устименко Фото: Суспiльне

Як повідомляло "Суспільне", Лесю Устименко підозрюють у розкраданні та легалізації викрадених коштів на суму понад 145 млн грн.

Її адвокат наголошував, що в його підзахисної — онкологічне захворювання, тож тримання під вартою могло б погіршити її здоров'я. Він також апелював до того, що Устименко нібито добровільно надала доступ до телефону під час обшуку. Крім того, юрист заявив, що вважає затримання незаконним, а ризики необґрунтованими і пообіцяв подавати апеляцію на рішення суду.

Фігуранти розслідування НАБУ і САП про масштабну корупцію в енергетиці Фото: Схеми

Нагадаємо, прокурор САП під час розгляду справи про корупцію в "Енергоатомі" у Вищому антикорупційному суді підтвердив, що бізнесменом, якого підозрюють в управлінні організацією, є Тимур Міндіч, і заявив про його можливий вплив на ексміністра оборони Рустема Умерова. Останній спростував цю інформацію.

Також повідомлялося, що Дмитро Басов, один із підозрюваних в участі в корупційній схемі в "Енергоатомі", не зміг озвучити судді точну назву своєї посади в компанії. Він сказав, що працює "експертом експертної групи з експертних питань". 12 листопада його відправили в СІЗО із заставою в розмірі 40 млн грн.