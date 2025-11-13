37 млн грн залога от неизвестной фирмы: кто заплатил за фигуранток дела "Мидас", — "Схемы"

Малоизвестная компания с уставным капиталом всего в 1 тысячу гривен заплатила 37 миллионов гривен залога за двух подозреваемых по делу Национального антикоррупционного бюро "Мидас". По информации журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода), речь идет о работницах "бэк-офиса" по легализации средств Лесе Устименко и Людмиле Зориной.

Так, в материале отмечают, что 13 ноября общество с ограниченной ответственностью "Вангар" перечислило 25 миллионов гривен залога за Лесю Устименко и 12 миллионов гривен — за Людмилу Зорину. Суммы были определены решениями Высшего антикоррупционного суда.

Как выяснили "Схемы", компания "Вангар" зарегистрирована в Киеве в мае этого года. Ее уставный капитал составляет всего 1 тысячу гривен, а среди видов деятельности указано "производство мебели для офисов и предприятий торговли".

По информации из аналитической системы YouControl, фирма не имеет в собственности недвижимого имущества или автомобилей. Также журналисты не нашли никаких данных, подтверждающих осуществление компанией какой-либо хозяйственной деятельности.

Представители "Схем" пытались связаться с директором и владельцем компании Анатолием Соболем, однако этого сделать не удалось.

На фотографиях профилей Анатолия Соболя изображена мебель Фото: Схемы

Женщина, которая, согласно документам, является его женой, по телефону заявила, что "не знает такого человека". Сын владельца компании, услышав вопрос о внесении залога, ответил, что "не понимает, о ком идет речь", после чего прервал разговор.

По информации "Схем", после уплаты залога подозреваемые Леся Устименко и Людмила Зорина могут выйти из следственного изолятора уже в ближайшее время.

При рассмотрении меры пресечения прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры отмечал, что Людмила Зорина владеет автомобилем стоимостью более 1,5 млн грн, а во время обыска у нее было найдено более 100 тысяч долларов наличными. При этом ее официальный доход за год составил менее 400 тысяч гривен.

Леся Устименко в суде заявила, что сейчас не имеет доходов и живет "очень сложно с начала войны". Позже она уточнила, что ее месячный доход составляет "20-30 гривен". В то же время, как ранее установили журналисты, в 2023 году Устименко приобрела паркоместо возле здания, где работал "бэк-офис", средняя рыночная стоимость которого составляет 60-70 тысяч долларов.

Фигурантки "пленок Миндича": в чем подозревают Людмилу Зорину и Лесю Устименко

Как сообщает "Слідство.Інфо", Лесю Устименко подозревают в соучастии в деятельности преступной организации бизнесменов Миндича и Цукермана. По словам прокурора САП Ивана Дячука, она вела финансовую отчетность группы в файле под названием "Манхэттен" и выполняла операции с наличными и криптовалютой.

Следствие считает, что Устименко подготовила для одного из участников группировки, известного как "Че Гевара" (Чернышов), более 27 тысяч долларов "приятной программы", а также 200 тысяч долларов и 90,5 тысяч евро незаконно полученных средств. Ее также связывают с хищением 145 миллионов гривен. На суде Устименко заявила, что после начала войны не имеет стабильного дохода, а ее муж не работает. Она утверждает, что зарабатывает 20-30 тысяч гривен в месяц, но объяснить, из каких именно источников — не смогла.

Зато Людмила Зорина подозревается в легализации незаконных средств в рамках дела о коррупционных схемах в "Энергоатоме". Утром 13 ноября ВАКС избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой 12 миллионов гривен залога, сообщает САП.

По данным "Экономической правды", Зорина работала в "бэк-офисе", который обеспечивал легализацию средств, полученных от коррупционных схем. Она, вероятно, отвечала за учет компаний, ведение отчетности и оформление доверенностей, а также участвовала в отмывании денег.

Кроме этого, один из подозреваемых в участии в коррупционной схеме в "Энергоатоме" Дмитрий Басов не смог озвучить судье точное название своей должности в компании. Он сказал, что работает "экспертом экспертной группы по экспертным вопросам".