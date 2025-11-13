37 млн грн застави від невідомої фірми: хто заплатив за фігуранток справи "Мідас", — "Схеми"

Маловідома компанія зі статутним капіталом лише у 1 тисячу гривень заплатила 37 мільйонів гривень застави за двох підозрюваних у справі Національного антикорупційного бюро "Мідас". За інформацією журналістів проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), йдеться про працівниць "бек-офісу" з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Так, у матеріалі зазначають, що 13 листопада товариство з обмеженою відповідальністю "Вангар" перерахувало 25 мільйонів гривень застави за Лесю Устименко та 12 мільйонів гривень — за Людмилу Зоріну. Суми були визначені рішеннями Вищого антикорупційного суду.

Як з’ясували "Схеми", компанія "Вангар" зареєстрована у Києві в травні цього року. Її статутний капітал становить лише 1 тисячу гривень, а серед видів діяльності вказано "виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі".

За інформацією з аналітичної системи YouControl, фірма не має у власності нерухомого майна чи автівок. Також журналісти не знайшли жодних даних, які б підтверджували здійснення компанією будь-якої господарської діяльності.

Представники "Схем" намагалися зв’язатися із директором та власником компанії Анатолієм Соболем, однак цього зробити не вдалося.

На фотографіях профілів Анатолія Соболя зображені меблі Фото: Схеми

Жінка, яка, згідно з документами, є його дружиною, телефоном заявила, що "не знає такого чоловіка". Син власника компанії, почувши запитання про внесення застави, відповів, що "не розуміє, про кого йдеться", після чого перервав розмову.

За інформацією "Схем", після сплати застави підозрювані Леся Устименко та Людмила Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже найближчим часом.

Під час розгляду запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначав, що Людмила Зоріна володіє автомобілем вартістю понад 1,5 млн грн, а під час обшуку в неї було знайдено понад 100 тисяч доларів готівкою. При цьому її офіційний дохід за рік становив менше ніж 400 тисяч гривень.

Леся Устименко в суді заявила, що наразі не має доходів і живе "дуже складно з початку війни". Пізніше вона уточнила, що її місячний дохід становить "20–30 гривень". Водночас як раніше встановили журналісти, у 2023 році Устименко придбала паркомісце біля будівлі, де працював "бек-офіс", середня ринкова вартість якого становить 60–70 тисяч доларів.

Фігурантки "плівок Міндіча": у чому підозрюють Людмилу Зоріну та Лесю Устименко

Як повідомляє "Слідство.Інфо", Лесю Устименко підозрюють у співучасті в діяльності злочинної організації бізнесменів Міндіча та Цукермана. За словами прокурора САП Івана Дячука, вона вела фінансову звітність групи у файлі під назвою "Манхеттен" та виконувала операції з готівкою і криптовалютою.

Слідство вважає, що Устименко підготувала для одного з учасників угруповання, відомого як "Че Гевара" (Чернишов), понад 27 тисяч доларів "приємної програми", а також 200 тисяч доларів і 90,5 тисяч євро незаконно отриманих коштів. Її також пов’язують із розкраданням 145 мільйонів гривень. На суді Устименко заявила, що після початку війни не має стабільного доходу, а її чоловік не працює. Вона стверджує, що заробляє 20–30 тисяч гривень на місяць, але пояснити, з яких саме джерел — не змогла.

Натомість Людмила Зоріна підозрюється у легалізації незаконних коштів у рамках справи про корупційні схеми в "Енергоатомі". Зранку 13 листопада ВАКС обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою 12 мільйонів гривень застави, повідомляє САП.

За даними "Економічної правди", Зоріна працювала у "бек-офісі", який забезпечував легалізацію коштів, отриманих від корупційних схем. Вона, ймовірно, відповідала за облік компаній, ведення звітності та оформлення довіреностей, а також брала участь у відмиванні грошей.

Також Фокус писав, що ввечері 13 листопада за Людмилу Зоріну внесли заставу в розмірі 12 млн, а за Лесю Устименко — 25 млн.

Окрім цього, один із підозрюваних в участі в корупційній схемі в "Енергоатомі" Дмитро Басов не зміг озвучити судді точну назву своєї посади в компанії. Він сказав, що працює "експертом експертної групи з експертних питань".