Козырь для Трампа: когда США могут использовать "Миндичгейт" против Украины

Волна эмоционального возмущения украинцев фактами масштабных схем злоупотреблений в государственном "Энергоатоме" резко резонирует с позицией западных партнеров. Если внутри страны витает дух возмущения, то союзнический "ветер" извне наоборот несет собой благие вести о том, что антикоррупционные органы воюющего государства эффективно работают и это априори хорошо. Какая из реакций является адекватной ситуации и почему именно, выяснял Фокус.

Расследование коррупционной деятельности вокруг "Энергоатома" означает, что антикоррупционные органы в Украине работают. Такую оценку высказал представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье в четверг, 13 ноября. В ЕК считают, что разоблачение коррупционеров в Украине является признаком функционирования в государстве антикоррупционных органов.

"Борьба с коррупцией является ключевым условием для страны, стремящейся вступить в ЕС. Она требует постоянных усилий, чтобы обеспечить мощную способность бороться с коррупцией и уважение к верховенству права", — подчеркнул господин Мерсье, добавив при этом, что роль независимых антикоррупционных органов, которые являются краеугольным камнем верховенства права в Украине как будущем государстве-члене ЕС, должна быть защищена.

В то же время бывшая глава эстонского правительства, а ныне высокая представительница Евросоюза (ЕС) по вопросам иностранных дел Кая Каллас назвала скандал из-за коррупции в украинской энергетике "чрезвычайно досадным".

"Нет места для коррупции, особенно сейчас. Я имею в виду, что это буквально деньги народа, которые должны идти на передовую",- подчеркнула главный евродипломат. При этом, что весьма показательно, в США на громкую историю с "Энергоатомом" на самом высоком политическом уровне так и не отреагировали.

Почему для Зеленского история с "Энергоатомом" является персональной изменой

Природу диссонанса реакции союзников Украины и рядовых украинцев на громкое коррупционное дело вокруг "Энергоатома", по мнению политолога Владимира Фесенко, можно объяснить тем, что партнеры официального Киева реагируют рационально, тогда как граждане — преимущественно эмоционально. "Наши союзники, будучи рациональными людьми, понимают, что несмотря на любые скандалы нельзя прекращать помощь Украине, поскольку речь идет об общем интересе безопасности и если мы проиграем войну, (а без помощи мы ее проиграем), тогда война непременно придет к ним. Кроме того, не следует забывать о том, что это не просто коррупционный скандал, но и уголовное антикоррупционное расследование, а европейцы как раз поддерживали деятельность таких органов. То есть, по факту имеем то, что требовали от нас наши европейские партнеры", — подчеркивает эксперт в разговоре с Фокусом.

Наряду с тем, констатирует политолог, реакция украинских соцсетей является эмоционально-политической: "Суть сводится к тому, что Зеленский — это зло, которое должно быть наказано. И здесь люди даже не разбираются, причастен или непричастен Зеленский к коррупции, потому что есть Миндич, поэтому всех надо наказать. Самое обидное, что наши сограждане, в отличие от европейских партнеров не понимают, что если мы сейчас начнем внутриполитическую борьбу, сбрасывая всех причастных и непричастных, то у нас очень быстро может возникнуть вакуум власти, потеря управляемости управления и мы очень быстро проиграем войну. В таком случае вообще может произойти катастрофа с государством в условиях полномасштабной войны. К большому сожалению, многие этого не хотят понимать внутри страны".

Фактическое отсутствие реакции со стороны США на громкий коррупционный скандал в Украине Владимир Фесенко объясняет следующим образом: "Я вам скажу так: Трамп — это не про ценности, а про цены. Кроме того, Трамп — это не о борьбе с коррупцией. Он борьбу с коррупцией в целом понимает, как у себя — как борьбу с Байденом и демократами. То есть, здесь речь идет о чисто политическом фокусе. Вообще, я думаю, что у Трампа понятие борьбы с коррупционным злом отличается от нашего видения и видения наших европейских союзников. Трамп нарушает столько антикоррупционных стандартов, которым нас Запад постоянно учил, что иногда просто диву даешься. Поэтому, отсутствие реакции Трампа вполне органично".

Другое дело, акцентирует политолог, что скандал вокруг "Энергоатома" может ослабить позиции украинской власти и президент США это может использовать, в частности, в мирно-переговорном процессе по прекращению войны в Украине.

"Но, знаете, я думаю, что даже если Трамп и будет давить на Зеленского, далеко не факт, что он выиграет, поскольку мы уже неоднократно видели, как Зеленский даже в трудном положении, благополучно "выруливал". Зеленский — парень в целом горячий и по моему убеждению, в ситуации с "Энергоатомом" он тоже демонстрирует свой темперамент. Я в данном случае имею в виду историю с Миндичем. Многие воспринимают введенные против Миндича санкции, как определенный политтехнологический шаг, мол, Зеленский снимает с себя ответственность и вводит символическое наказание. Впрочем санкции, поверьте, это далеко не символическое наказание. Я видел, как, например, Петр Алексеевич (Порошенко — Фокус) реагировал на санкции против себя и, поверьте, это действительно очень болезненно и не сладко, потому что блокируются счета и вообще возникает куча проблем", — отмечает Владимир Фесенко.

Отдельно эксперт отмечает персоналистский фактор: "Миндич для Зеленского — это еще чисто личностная реакция. Он воспринимает это, как предательство. Понимаете, человек был близок ему, было доверие, а тут такая подстава. Поэтому, я думаю, что Зеленский, исходя из своих личных причин, сейчас на Миндича разъярен гораздо больше, чем большинство авторов в социальных сетях".

Резюмируя, эксперт отметил, что в скандале с "Энергоатомом", а конкретно коммуникации этого кейса с западными партнерами, президент Зеленский будет защищать "даже не свои политические интересы, а свое место в истории Украины".

"Да, Зеленский сейчас под огромным ударом. Как по мне, с начала полномасштабной войны, нынешняя коррупционная история — это самый большой удар для него. Впрочем, как показывает опыт, думаю, он будет бороться и, возможно, даже до последнего", — заключает Владимир Фесенко.

Почему европейцы достаточно сдержанно реагируют на коррупционный скандал в Украине

В то же время политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом констатирует: "Для подавляющего большинства украинцев, которые живут в своем информационном украиноцентрическом пузыре, коррупционный скандал вокруг "Энергоатома" был и все еще остается топ-новостью. Соответственно, существует иллюзия, что за пределами нашего государства эта история воспринимается так же, как у нас. Это не так. Европа, в частности, канцлер ФРГ Мерц и другие лидеры, отреагировали очень умеренно. Почему? Потому что Украина является форпостом в этой войне и никто сейчас не хочет подталкивать ее к дестабилизации и так далее. Ну, а что касается американцев, то они не реагируют, поскольку имеют телегу и маленькую тележку собственных проблем. То есть, как ни крути, а факт остается фактом: информационные пузыри иногда не пересекаются".

Эксперт отдельно обращает внимание на то, что недавно Украина получила достаточно позитивный отчет Еврокомиссии (ЕК) по ситуации в нашем государстве "и здесь европейцам быть непоследовательными как-то не комильфо".

"На мою субъективную точку зрения в истории с "Энергоатомом" европейцы ведут себя очень взвешенно и это мне импонирует. Вообще, следует осознавать, что когда информация вызывает у тебя эмоции, значит тебя играют. Так вот нас сейчас играют и вопрос заключается в том, кто, зачем и как далеко это зайдет", — говорит Олег Лесной.

По мнению политолога, скандал вокруг коррупции в государственном "Энергоатоме" очень похож "на мощную манипуляцию обществом" и игрой на эмоциях, что не может не вызывать недовольства.