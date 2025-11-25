"Остались незначительные детали": в США заявили, что Украина согласилась на "мирный план", — СМИ

Украина согласилась на мирный план Трампа, оставив лишь незначительные детали для окончательного согласования. Зато Россия, как пишут СМИ, пока не предоставила официальной реакции на эти договоренности.

Как сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника, во вторник украинское правительство подтвердило готовность принять мирное соглашение, которое должно положить конец длительным боевым действиям на территории страны, которые продолжаются уже почти четыре года. По словам советника по национальной безопасности Украины Рустема Умерова и представителя США, базовая договоренность достигнута, однако еще остаются отдельные вопросы, требующие дополнительного согласования и технического урегулирования.

При этом, по словам Умерова, он надеется, что президент Владимир Зеленский сможет осуществить визит в Вашингтон до конца ноября, чтобы окончательно согласовать все детали соглашения непосредственно с администрацией Трампа. CBS News ранее сообщало, что возможность такого визита обсуждалась уже на этой неделе.

Как уточнил американский чиновник, украинская сторона согласилась на основные положения мирного соглашения, оставив лишь незначительные детали, которые еще требуют урегулирования и уточнения, однако общий подход к соглашению уже сформирован и согласован между сторонами.

В то же время министр армии США Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби, где проводит переговоры с российской стороной по дальнейшему продвижению мирного процесса. По данным источников CBS News, он встретился с российской делегацией в понедельник вечером на несколько часов и планирует продолжить обсуждение во вторник для того, чтобы ускорить процесс согласования деталей соглашения.

Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва пока не комментирует достигнутые договоренности, в то же время "ценит позицию США" и действует осторожно, ожидая официального сообщения от Вашингтона о результатах консультаций с Украиной и европейскими партнерами, чтобы принимать дальнейшие шаги в соответствии с собственной стратегией.

В соцсетях Рустем Умеров подтвердил, что украинская сторона достигла согласования по ключевым условиям соглашения, которые обсуждались на встрече представителей США, Европы и Украины в Женеве, и одновременно добавил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских партнеров и стремится организовать визит президента Зеленского в США как можно быстрее для окончательного согласования соглашения с Трампом.

По данным CBS News, Дрисколл в Абу-Даби работает над пересмотренной версией 28-пунктного предложения Белого дома после предыдущих переговоров в Женеве, в которых принимали участие государственный секретарь Марко Рубио, посланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и украинские и европейские дипломаты, чтобы достичь максимально сбалансированного подхода к соглашению.

Напомним, что Кремль вроде бы готов к переговорам, но предостерегает от удаления пунктов, о которых президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились на Аляске.

Также Фокус писал, что в Белом доме назвали переговоры по мирному плану "продуктивными", однако, несмотря на это, до сих пор остаются определенные разногласия.