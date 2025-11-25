"Залишилися незначні деталі": у США заявили, що Україна погодилася на "мирну угоду", — ЗМІ

Україна погодилася на мирну угоду, запропоновану адміністрацією Трампа, залишивши лише незначні деталі для остаточного узгодження. Натомість Росія, як пишуть ЗМІ, поки що не надала офіційної реакції на ці домовленості.

Як повідомляє CBS News із посиланням на американського чиновника, у вівторок український уряд підтвердив готовність прийняти мирну угоду, що має покласти край тривалим бойовим діям на території країни, які тривають уже майже чотири роки. За словами радника з національної безпеки України Рустема Умєрова та представника США, базова домовленість досягнута, проте ще залишаються окремі питання, які потребують додаткового узгодження та технічного врегулювання.

При цьому, за словами Умєрова, він сподівається, що президент Володимир Зеленський зможе здійснити візит до Вашингтона до кінця листопада, аби остаточно погодити усі деталі угоди безпосередньо з адміністрацією Трампа. CBS News раніше повідомляло, що можливість такого візиту обговорювалася вже на цьому тижні.

Відео дня

Як уточнив американський чиновник, українська сторона погодилася на основні положення мирної угоди, залишивши лише незначні деталі, що ще потребують врегулювання та уточнення, проте загальний підхід до угоди вже сформовано та узгоджено між сторонами.

Водночас міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі, де проводить переговори з російською стороною щодо подальшого просування мирного процесу. За даними джерел CBS News, він зустрівся з російською делегацією у понеділок ввечері на кілька годин і планує продовжити обговорення у вівторок для того, щоб пришвидшити процес погодження деталей угоди.

Як підкреслив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Москва поки не коментує досягнуті домовленості, водночас "цінує позицію США" і діє обережно, очікуючи на офіційне повідомлення від Вашингтона щодо результатів консультацій з Україною та європейськими партнерами, щоб ухвалювати подальші кроки відповідно до власної стратегії.

У соцмережах Рустем Умеров підтвердив, що українська сторона досягла погодження щодо ключових умов угоди, які обговорювалися на зустрічі представників США, Європи та України у Женеві, і водночас додав, що Київ розраховує на підтримку європейських партнерів і прагне організувати візит президента Зеленського до США якнайшвидше для остаточного погодження угоди з Трампом.

За даними CBS News, Дрісколл в Абу-Дабі працює над переглянутою версією 28-пунктної пропозиції Білого дому після попередніх переговорів у Женеві, у яких брали участь державний секретар Марко Рубіо, посланець Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер та українські і європейські дипломати, аби досягти максимально збалансованого підходу до угоди.

Нагадаємо, що Кремль начебто готовий до перемовин, але застерігає від видалення пунктів, про які президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп домовились на Алясці.

Також Фокус писав, що у Білому домі назвали переговори щодо мирного плану "продуктивними", однак, попри це, досі залишаються певні розбіжності.