Обыски у Ермака могут иметь огромные последствия для мирных переговоров, — The Guardian

По мнению британского корреспондента Шона Уокера, обыски в квартире руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака могут иметь влияние не только на внутреннюю украинскую политику, но и на ход переговоров по завершению российско-украинской войны.

О вероятных последствиях обысков у Ермака пишет корреспондент The Guardian Шон Уокер. Он отмечает большое значение и влиятельность руководителя ОП в украинской политической системе.

"Разоблачение того, что антикоррупционная полиция обыскивает имущество главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака, может иметь огромные последствия для украинской политической сцены и, возможно, также для мирных переговоров", — пишет Уокер.

По его словам, Ермак сочетает в себе роли самого доверенного собеседника президента Украины, исполнителя внутриполитических полномочий, главного контактного представителя для зарубежных политиков и главного переговорщика. Уокер добавляет, что те, кто имеют дело с руководителем ОП Украины, описывают его как трудоголика и "безжалостного деятеля", который систематически работал над получением политической власти.

"С таким влиянием неизбежно появляются враги, и среди украинской элиты мало кто положительно относится к Ермаку, хотя многие восхищаются его трудовой этикой и политическими способностями", — говорит британский корреспондент.

Уокер рассказывает, что одни иностранные политики использовали Андрея Ермака для прямой связи с президентом Украины, а другие считали его неприятным собеседником, в частности представители Белого дома предпочитали общаться с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

По мнению Уокера, увольнение Ермака с должности "может быть самым разумным шагом Зеленского", однако такой шаг президента маловероятен.

У Ермака провело обыски НАБУ: детали

О том, что у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака проводят обыски детективы НАБУ, сообщили журналисты УП утром 28 ноября. В НАБУ подтвердили обыски у Ермака и пообещали предоставить детали позже. Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что основаниями для обысков стали в частности приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП и участие в коррупционных схемах, в которых подозревается Тимур Миндич, однако официального подтверждения этому нет.

В тот же день появилась реакция Ермака на обыски — глава ОП сказал, что вполне способствует следствию, а сотрудники НАБУ и САП действуют беспрепятственно.