Обшуки у Єрмака можуть мати величезні наслідки для мирних переговорів, — The Guardian

На думку британського кореспондента Шона Вокера, обшуки у квартирі керівника Офісу президента України Андрія Єрмака можуть мати вплив не лише на внутрішню українську політику, а й на хід перемовин щодо завершення російсько-української війни.

Про ймовірні наслідки обшуків у Єрмака пише кореспондент The Guardian Шон Вокер. Він відзначає велике значення та впливовість керівника ОП в українській політичній системі.

"Викриття того, що антикорупційна поліція обшукує майно глави адміністрації Володимира Зеленського Андрія Єрмака, може мати величезні наслідки для української політичної сцени та, можливо, також для мирних переговорів", — пише Вокер.

За його словами, Єрмак поєднує в собі ролі найдовіренішого співрозмовника президента України, виконавця внутрішньополітичних повноважень, головного контактного представника для закордонних політиків і головного перемовника. Вокер додає, що ті, хто мають справу з керівником ОП України, описують його як трудоголіка та "безжального діяча", який систематично працював над здобуттям політичної влади.

"З таким впливом неминуче з'являються вороги, і серед української еліти мало хто позитивно ставиться до Єрмака, хоча багато хто захоплюється його трудовою етикою та політичними здібностями", — каже британський кореспондент.

Вокер розповідає, що одні іноземні політики використовували Андрія Єрмака для прямого зв'язку з президентом України, а інші вважали його неприємним співрозмовником, зокрема представники Білого дому віддавали перевагу спілкуванню з секретарем Ради національної безпеки і оборони, колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим.

На думку Вокера, звільнення Єрмака з посади "може бути найрозумнішим кроком Зеленського", проте такий крок президента малоймовірний.

У Єрмака провело обшуки НАБУ: деталі

Про те, що в голови Офісу президента України Андрія Єрмака проводять обшуки детективи НАБУ, повідомили журналісти УП вранці 28 листопада. В НАБУ підтвердили обшуки в Єрмака та пообіцяли надати деталі згодом. Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що підставами для обшуків стали зокрема накази силовим органам слідкувати за співробітниками НАБУ та САП та участь в корупційних схемах, у яких підозрюється Тимур Міндіч, проте офіційного підтвердження цьому немає.

Того ж дня з'явилася реакція Єрмака на обшуки — голова ОП сказав, що цілком сприяє слідству, а співробітники НАБУ і САП діють безперешкодно.