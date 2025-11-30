"Важные дни, и многое может измениться", — Зеленский поговорил с генсеком НАТО и главой Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серии важных телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам главы государства, эти дни являются определяющими, ведь от решений и координации партнеров может зависеть дальнейшее развитие событий.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает тесную координацию с партнерами, а эффективность совместных действий сейчас имеет решающее значение. Об этом он написал в Telegram.

"Говорил с Марком Рютте, и будем говорить еще в эти дни. Важные дни, и многое может измениться", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, контакты с международными лидерами будут продолжаться и в ближайшие дни, а Украина и в дальнейшем будет работать над усилением оборонной и политической поддержки.

"Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции. Спасибо за поддержку!" — добавил глава государства.

Відео дня

Переговоры о войне с Россией

В воскресенье, 30 ноября, американские и украинские чиновники встретились в Майами для переговоров перед поездкой специальных представителей президента Дональда Трампа в Москву, где они должны провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Основное внимание сосредоточено на завершающих поправках к американскому мирному плану, который в последние дни существенно пересмотрели, чтобы согласовать его с позицией Киева. Нерешенными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности.

По словам высокопоставленного представителя США, Белый дом стремится окончательно урегулировать эти две темы еще 30 ноября — чтобы во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли передать Путину согласованный документ.

Напомним, Владимир Зеленский уволил указом главу ОП, но сохраняется интрига, кто может возглавить Офис президента.

Кроме того, украинские военнослужащие резко раскритиковали первоначальный вариант мирного плана, поддержанного президентом США Дональдом Трампом, который предусматривает масштабные уступки России, в частности, в вопросе территорий. В интервью западным журналистам бойцы ВСУ рассказали, что "мирный план" — просто капитуляция Украины.