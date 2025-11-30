"Важливі дні, і багато може змінитися", — Зеленський поговорив з генсеком НАТО та главою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський повідомив про серію важливих телефонних переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За словами глави держави, ці дні є визначальними, адже від рішень і координації партнерів може залежати подальший розвиток подій.

Президент підкреслив, що Україна підтримує тісну координацію з партнерами, а ефективність спільних дій наразі має вирішальне значення. Про це він написав у Telegram.

"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися", — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, контакти з міжнародними лідерами триватимуть і найближчими днями, а Україна й надалі працюватиме над посиленням оборонної та політичної підтримки.

"Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку!" — додав глава держави.

Переговори щодо війни з Росією

У неділю, 30 листопада, американські та українські посадовці зустрілися в Маямі для переговорів перед поїздкою спеціальних представників президента Дональда Трампа до Москви, де вони мають провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Основна увага зосереджена на завершальних поправках до американського мирного плану, який останніми днями суттєво переглянули, аби узгодити його з позицією Києва. Нерозв’язаними залишаються питання територій та гарантій безпеки.

За словами високопоставленого представника США, Білий дім прагне остаточно врегулювати ці дві теми ще 30 листопада — щоб у вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф і Джаред Кушнер могли передати Путіну узгоджений документ.

Крім того, українські військовослужбовці різко розкритикували початковий варіант мирного плану, підтриманого президентом США Дональдом Трампом, який передбачає масштабні поступки Росії, зокрема, в питанні територій. В інтерв'ю західним журналістам бійці ЗСУ розповіли, що "мирний план" — просто капітуляція України.