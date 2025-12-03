"Скатился до хамства": Скабеева набросилась на Рютте из-за слов о Путине

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что президент РФ Владимир Путин одевается, как солдат, не находясь на фронте. Российская пропагандистка Ольга Скабеева в ответ обвинила его в хамстве.

Ольга Скабеева отреагировала на слова Марка Рютте 3 декабря в своем Telegram-канале. Украинская журналистка издания "Телеграф" во время пресс-конференции в Брюсселе спросила генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО), какое сообщение он передал бы Владимиру Путину после его угроз войной европейским странам.

"Я не собираюсь реагировать на все, что говорит Путин. Мы видели его в военной форме, одетого, как солдата на фронте. Но он был не на фронте — позавчера он находился достаточно далеко от линии фронта. Поэтому я не собираюсь реагировать на каждое его заявление", — ответил Рютте.

Скабеева в свою очередь обвинила генсека НАТО в грубости.

"Девочка с диктофоном работает по методичке, а Рютте снова скатился к хамству в адрес Путина", — написала российская пропагандистка.

Скабеева прокомментировала ответ Рютте относительно угроз Путина Европе Фото: скриншот

Напомним, на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ 2 декабря Владимир Путин заявил, что Европа "сама себя вывела" из мирных переговоров и "мешает усилиям США по урегулированию", а также что РФ готова к войне "прямо сейчас", если "Европа начнет войну".

В октябре СМИ показали новый элитный особняк пропагандистки Скабеевой в одном из самых престижных поселков под Москвой. По данным журналистов, доходы Ольги Скабеевой и ее мужа Евгения Попова выросли в полтора раза за время полномасштабного вторжения России в Украину.