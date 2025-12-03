"Скотився до хамства": Скабєєва накинулася на Рютте через слова про Путіна

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що президент РФ Володимир Путін вдягається, як солдат, не перебуваючи на фронті. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва у відповідь звинуватила його в хамстві.

Ольга Скабєєва відреагувала на слова Марка Рютте 3 грудня у своєму Telegram-каналі. Українська журналістка видання "Телеграф" під час пресконференції у Брюсселі запитала генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО), яке повідомлення він передав би Володимиру Путіну після його погроз війною європейським країнам.

"Я не збираюся реагувати на все, що говорить Путін. Ми бачили його у військовій формі, одягненого, як солдата на фронті. Але він був не на фронті — позавчора він перебував досить далеко від лінії фронту. Тому я не збираюся реагувати на кожну його заяву", — відповів Рютте.

Скабєєва своєю чергою звинуватила генсека НАТО в грубості.

Відео дня

"Дівчинка з диктофоном працює за методичкою, а Рютте знову скотився до хамства на адресу Путіна", — написала російська пропагандистка.

Скабєєва прокоментувала відповідь Рютте щодо погроз Путіна Європі Фото: скриншот

Нагадаємо, на пленарному засіданні інвестиційного форуму ВТБ 2 грудня Володимир Путін заявив, що Європа "сама себе вивела" з мирних переговорів та "заважає зусиллям США щодо врегулювання", а також що РФ готова до війни "прямо зараз", якщо "Європа почне війну".

У жовтні ЗМІ показали новий елітний маєток пропагандистки Скабєєвої в одному з найпрестижніших селищ під Москвою. За даними журналістів, доходи Ольги Скабєєвої та її чоловіка Євгена Попова виросли в півтора рази за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.