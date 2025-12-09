Трампа назвали самым влиятельным человеком Европы: где в рейтинге Зеленский и Путин, — Politico

Президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг самых влиятельных людей в Европе. Для каждого участника рейтинга авторы списка придумали особую подпись — Трампа назвали "трансатлантической ударной волной".

Всего в списке 28 человек, подавляющее большинство из которых — политики. В него вошли и президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин. Рейтинг представило издание Politico.

Авторы рейтинга отметили, что этот год подарил много возможностей лидерам проявить себя в трудные времена. Там отметили, что в этом году многие из давно устоявшихся центров силы Европы просто потеряли свою власть.

"Хотя мы традиционно ограничиваем список 28 европейцами, влияние президента США на европейскую оборону, торговлю и политику невозможно было игнорировать", — пояснили в Politico.

В колонке, посвященной Трампу, отмечается, что с его возвращением на пост президента США стало сложно описывать отношения Америки и Европы. Трамп выглядит как дипломатический партнер и угроза одновременно.

Сам американский лидер, давая комментарий перед попаданием в список, заявил, что "Европа не знает, что делать", и назвал иммиграцию причиной упадка большинства ведущих стран Европы.

Многие политики из ЕС совершили визиты в Вашингтон с целью успокоить Трампа. Все потому, что большинство Европы полагалось на американскую защиту с конца Второй мировой войны.

В то же время часть лидеров опасаются роста влияния Трампа. Уже сейчас он выразил поддержку французскому политику Мари Ле Пен, которая раскритиковала коррупцию в ЕС, а также укрепляет связи с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Эти заявления прозвучали незадолго до выборов, которые пройдут в этих двух странах, и перспектива влияния Америки на ситуацию стала постоянной проблемой для многих в ЕС.

Порой Европа пыталась обернуть импульсивность Трампа в свою пользу. Когда Белый дом пригрозил заблокировать экспорт российской нефти в Европу, чиновники увидели редкую возможность для воздействия на Орбана, который сопротивлялся избавлению от зависимости от Москвы. Но победа исчезла так же быстро, как и появилась: Трамп изменил свою позицию всего за несколько дней.

Тем не менее, кое-кто в Европе пытается освободить континент из-под власти Трампа. Берлин и Копенгаген обращаются к европейским поставщикам для пополнения своих военных арсеналов, и незаметно принимают давнюю точку зрения Парижа, что трансатлантический альянс следует уважать, но не слишком полагаться на него.

По мнению Politico, доминирование Вашингтона в Европе сейчас может быть на пике своего могущества. Европа не готова отказаться от альянса с США, но тихая работа над созданием альтернативы уже началась.

Полный список 28 самых влиятельных людей Европы по версии Politico

Президент США Дональд Трамп; Премьер-министр Дании Метте Фредериксен; Канцлер Германии Фридрих Мерц; Французский государственный и политический деятель Марин Ле Пен; Президент России Владимир Путин; Британский политик Найджел Фарадж; Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен; Генсек НАТО Марк Рютте; Премьер-министр Италии Джорджия Мелони; Премьер-министр Великобритании Кир Стармер; Президент Европейской народной партии Манфред Вебер; Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан; Президент Финляндии Александр Стубб; Президент Украины Владимир Зеленский; Французский экономист Габриэль Цукман; Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам чистого, справедливого и конкурентоспособного перехода и еврокомиссар по конкурентоспособности Тереза Рибера; Шведский предприниматель и миллиардер, основатель сервиса потокового аудио "Spotify" Даниэль Эк; Президент Франции Эммануэль Макрон; Экс-премьер-министр Италии Марио Драги; Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш; Командующий Европейского командования США и главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич; Президент Польши Кароль Навроцкий; Сопредседатель "Левой партии" в Германии Хайди Райхиннек; Генеральный директор UniCredit Андреа Орсель; Депутат Европарламента Рима Хассан; Нидерландский политик Роб Йеттен; Президент ФИФА Джанни Инфантино.

Что Politico написало о Зеленском

Владимира Зеленского издание называет "джокером в колоде". Там отмечается, что украинский президент может только надеяться, что его год завершится лучше, чем начался. Они напоминают о ссоре с президентом США в Белом доме в начале каденции Дональда Трампа.

И хотя после того конфликта мало кто верил в восстановление отношений, Politico отмечает, что Зеленский вынужден был научиться быть более адаптивным. Постепенно он и Трамп стали достигать договоренностей между собой.

Отмечается, что Зеленский спокойно воспринял переговоры Трампа и Путина на Аляске. А потом, когда Украине представили американо-российский план из 28 пунктов, многие из которых содержали откровенно пророссийские требования, украинский лидер не отверг его, а показал готовность к переговорам и договоренностям.

"Но Зеленский сейчас сталкивается с огромным вызовом у себя дома. Набирающий обороты коррупционный скандал подошел очень близко к нему, что заставило его уволить чрезвычайно влиятельного руководителя Офиса президента Андрея Ермака через несколько часов после того, как НАБУ провело обыск в доме помощника Зеленского", — пишет Politico.

Они также напоминают о попытке летом 2025-го года ликвидировать независимость САП и НАБУ. Этот шаг спровоцировал массовые уличные протесты, первые со времен полномасштабного вторжения России в 2022-м году.

"Внутренний скандал серьезно подорвал авторитет Зеленского, и теперь ему приходится иметь с этим дело. Одновременно он пытается заключить мирное соглашение, которое не отправит его сразу в лапы Путина. Украинский президент привык играть в обороне. Ему понадобятся все его навыки адаптации, чтобы пережить следующий год", — считают аналитики.

Часть статьи Politico о Путине

Издание назвало российского президента "провокатором", напоминая, что в 2025-м году Путин решил испытывать страны Европы, запуская дроны и аэростаты.

Действия Путина уже давно подталкивают Европу к переосмыслению своей безопасности. И хотя сегодня против России введены немалые санкции, угроза вторжения РФ в Европу все еще пугает лидеров западных стран, ведь они опасаются, что не смогут рассчитывать на поддержку США.

Беспокойство относительно российской агрессии побудило Европу к перевооружению, а канцлер Германии Фридрих Мерц нарушил многолетние табу относительно военных расходов. А Великобритания и Франция, которые являются лидерами региона с точки зрения вооружения, понимают, что необходимо адаптировать свои вооруженные арсеналы к реалиям современной войны на фоне угрозы со стороны РФ.

"Вопрос к НАТО и Европейскому Союзу заключается в следующем: укрепит ли давление Путина эти альянсы в конце концов? Удастся ли российскому президенту разрушить фундамент, на котором они были построены? В любом случае, Путин уже достиг части своей цели: вывести Европу из равновесия и дать понять, что он единственный человек, которого никто на континенте не может игнорировать", — отмечает Politico.

Politico отмечает директора НАБУ

Отдельным списком Politico упомянуло десятку тех лидеров, за кем стоит следить. Среди них есть директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

Его работу называют одной из самых сложных — он должен бороться с внутренним врагом в стране, находящейся в состоянии войны.

Отмечается, что после своего назначения Кривонос расширил штат работников НАБУ и руководил органом во время первого независимого международного аудита.

Летом власть пыталась оказать давление на НАБУ и даже хотела лишить антикоррупционный орган независимости. Впрочем, тогда это решение встретило сопротивление общества, и Зеленский отступил от своей позиции.

Впоследствии, в ноябре, было представлено расследование о коррупции в энергетике, которое вызвало настоящий "фурор" в Украине и среди западных партнеров. Из-за этого расследования в отставку ушли двое министров и глава Офиса президента, а бывший бизнес-партнер Зеленского сбежал за границу.

Критики опасались, что расследование может ослабить позиции Украины в напряженный момент, но Кривонос утверждает, что страна демонстрирует эффективность антикоррупционных усилий, несмотря на войну.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп сделал репост статьи New York Post, где говорилось о том, что бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки. Позже на пресс-конференции он заявил, что Европа движется "в неправильном направлении".

Также Трамп заявил, что Украина должна провести выборы, а война якобы "используется" для того, чтобы оттянуть голосование.

Напомним, ранее главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян включили в список самых влиятельных людей 2025-го года.