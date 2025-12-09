Трампа назвали найвпливовішою людиною Європи: де в рейтингу Зеленський та Путін, — Politico

Президент США Дональд Трамп очолив рейтинг найвпливовіших людей в Європі. Для кожного учасника рейтингу автори списку придумали особливий підпис — Трампа назвали "трансатлантичною ударною хвилею".

Загалом у списку 28 людей, переважна більшість з яких — політики. У нього увійшли і президент України Володимир Зеленський, і президент Росії Володимир Путін. Рейтинг представило видання Politico.

Автори рейтингу зазначили, що цей рік подарував багато можливостей лідерам проявити себе у важкі часи. Там наголосили, що цього року багато з давно усталених центрів сили Європи просто втратили свою владу.

"Хоча ми традиційно обмежуємо список 28 європейцями, вплив президента США на європейську оборону, торгівлю та політику неможливо було ігнорувати", — пояснили в Politico.

У колонці, присвяченій Трампу, зазначається, що з його поверненням на посаду президента США стало складно описувати відносини Америки та Європи. Трамп виглядає як дипломатичний партнер та загроза одночасно.

Сам американський лідер, даючи коментар перед потраплянням до списку, заявив, що "Європа не знає, що робити", і назвав імміграцію причиною занепаду більшості провідних країн Європи.

Чимало політиків з ЄС здійснили візити до Вашингтона з метою заспокоїти Трампа. Усе через те, що більшість Європи покладалася на американський захист з кінця Другої світової війни.

У той же час частина лідерів побоюються зростання впливу Трампа. Вже зараз він висловив підтримку французькій політикині Марі Ле Пен, яка розкритикувала корупцію в ЄС, а також зміцнює зв'язки з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Ці заяви пролунали незадовго до виборів, які пройдуть в цих двох країнах, і перспектива впливу Америки на ситуацію стала постійною проблемою для багатьох у ЄС.

Часом Європа намагалася обернути імпульсивність Трампа на свою користь. Коли Білий дім пригрозив заблокувати експорт російської нафти до Європи, чиновники побачили рідкісну можливість для впливу на Орбана, який чинив опір позбавленню залежності від Москви. Але перемога зникла так само швидко, як і з'явилася: Трамп змінив свою позицію всього за декілька днів.

Тим не менш, дехто в Європі намагається звільнити континент з-під влади Трампа. Берлін і Копенгаген звертаються до європейських постачальників для поповнення свої військових арсеналів, і непомітно приймають давню точку зору Парижа, що трансатлантичний альянс слід поважати, але не надто покладатися на нього.

На думку Politico, домінування Вашингтона в Європі зараз може бути на піку своєї могутності. Європа не готова відмовитися від альянсу зі США, але тиха робота над створенням альтернативи вже розпочалася.

Повний список 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico

Президент США Дональд Трамп; Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен; Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц; Французька державна та політична діячка Марін Ле Пен; Президент Росії Володимир Путін; Британський політик Найджел Фарадж; Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн; Генсек НАТО Марк Рютте; Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні; Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер; Президент Європейської народної партії Манфред Вебер; Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан; Президент Фінляндії Александр Стубб; Президент України Володимир Зеленський; Французький економіст Ґабріель Цукман; Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас Виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань чистого, справедливого і конкурентоспроможного переходу та єврокомісарка з конкурентоспроможності Тереза Рібера; Шведський підприємець і мільярдер, засновник сервісу потокового аудіо "Spotify" Даніель Ек; Президент Франції Еммануель Макрон; Експрем'єр-міністр Італії Маріо Драґі; Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш; Командувач Європейського командування США та головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі Алексус Гринкевич; Президент Польщі Кароль Навроцький; Співголова "Лівої партії" у Німеччині Гайді Райхіннек; Генеральний директор UniCredit Андреа Орсель; Депутатка Європарламенту Ріма Хассан; Нідерландський політик Роб Єттен; Президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Що Politico написало про Зеленського

Володимира Зеленського видання називає "джокером у колоді". Там наголошується, що український президент може тільки сподіватися, що його рік завершиться краще, ніж почався. Вони нагадують про сварку з президентом США у Білому домі на початку каденції Дональда Трампа.

І хоча після того конфлікту мало хто вірив у відновлення відносин, Politico відзначає, що Зеленський змушений був навчитися бути більш адаптивним. Поступово він та Трамп стали досягати домовленостей між собою.

Відзначається, що Зеленський спокійно сприйняв перемовини Трампа та Путіна на Алясці. А потім, коли Україні представили американсько-російський план з 28 пунктів, багато з яких містили відверто проросійські вимоги, український лідер не відкинув його, а показав готовність до перемовин та домовленостей.

"Але Зеленський зараз стикається з величезним викликом у себе вдома. Корупційний скандал, що набирає обертів, підійшов дуже близько до нього, що змусило його звільнити надзвичайно впливового керівника Офісу президента Андрія Єрмака за кілька годин після того, як НАБУ здійснило обшук у будинку помічника Зеленського", — пише Politico.

Вони також нагадують про спробу влітку 2025-го року ліквідувати незалежність САП та НАБУ. Цей крок спровокував масові вуличні протести, перші з часів повномасштабного вторгнення Росії у 2022-му році.

"Внутрішній скандал серйозно підірвав авторитет Зеленського, і тепер йому доводиться мати з цим справу. Одночасно він намагається укласти мирну угоду, яка не відправить його одразу в лапи Путіна. Український президент звик грати в обороні. Йому знадобляться всі його навички адаптації, щоб пережити наступний рік", — вважають аналітики.

Частина статті Politico про Путіна

Видання назвало російського президента "провокатором", нагадуючи, що в 2025-му році Путін вирішив випробовувати країни Європи, запускаючи дрони та аеростати.

Дії Путіна вже давно підштовхують Європу до переосмислення своєї безпеки. І хоча сьогодні проти Росії запроваджено чималі санкції, загроза вторгнення РФ до Європи все ще лякає лідерів західних країн, адже вони побоюються, що не зможуть розраховувати на підтримку США.

Занепокоєння щодо російської агресії спонукало Європу до переозброєння, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порушив багаторічні табу щодо військових витрат. А Британія та Франція, які є лідерами регіону з погляду озброєння, розуміють, що необхідно адаптувати свої збройні арсенали до реалій сучасної війни на тлі загрози з боку РФ.

"Питання до НАТО та Європейського Союзу полягає в наступному: чи зміцнить тиск Путіна ці альянси зрештою? Чи вдасться російському президенту зруйнувати фундамент, на якому вони були побудовані? У будь-якому разі, Путін вже досяг частини своєї мети: вивести Європу з рівноваги та дати зрозуміти, що він єдина людина, яку ніхто на континенті не може ігнорувати", — наголошує Politico.

Politico відзначає директора НАБУ

Окремим списком Politico згадало десятку тих лідерів, за ким варто стежити. Серед них є директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос.

Його роботу називають однією з найскладніших — він повинен боротися з внутрішнім ворогом у країні, що перебуває у стані війни.

Зазначається, що після свого призначення Кривонос розширив штат працівників НАБУ та керував органом під час першого незалежного міжнародного аудиту.

Улітку влада намагалася чинити тиск на НАБУ та навіть хотіла позбавити антикорупційний орган незалежності. Утім тоді це рішення зустріло опір суспільства, і Зеленський відступив від своєї позиції.

Згодом, у листопаді, було представлене розслідування щодо корупції в енергетиці, яке спричинило справжній "фурор" в Україні та серед західних партнерів. Через це розслідування у відставку пішли двоє міністрів та голова Офісу президента, а колишній бізнес-партнер Зеленського втік за кордон.

Критики побоювалися, що розслідування може послабити позиції України в напружений момент, але Кривонос стверджує, що країна демонструє ефективність антикорупційних зусиль, попри війну.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп зробив репост статті New York Post, де йшлося про те, що безсилі європейці можуть тільки злитися, коли Трамп справедливо усуває їх від української угоди. Пізніше на пресконференції він заявив, що Європа рухається "в неправильному напрямку".

Також Трамп заявив, що Україна повинна провести вибори, а війна нібито "використовується" для того, щоб відтягнути голосування.

Нагадаємо, раніше головну редакторку телеканалу Russia Today Маргариту Симоньян включили до списку найвпливовіших людей 2025-го року.