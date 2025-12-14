Переговоры в Берлине между США и Украиной продолжатся: стала известна дата следующей встречи

Дипломатические переговоры о возможном прекращении войны между Украиной и Россией продолжатся в понедельник в Берлине. Именно там стороны планируют продолжить консультации с участием Украины, США и европейских представителей.

По данным немецкого издания Handelsblatt, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и Джаредом Кушнером в рамках обсуждений, посвященных ситуации вокруг Украины.

Сообщается, что усилия по посредничеству в возможном прекращении огня между Украиной и Россией будут продолжены в понедельник в Берлине. В то же время конкретные предложения, которые сейчас рассматриваются в рамках этих переговоров, не были обнародованы публично.

Вместе с тем Handelsblatt отмечает, что участие Соединенных Штатов в берлинских консультациях свидетельствует о предварительной оценке шансов на их результативность. По информации издания, правительство США связало направление своей делегации в Германию, которая прибыла в воскресенье, с наличием перспектив успеха переговорного процесса.

Российская сторона, в свою очередь, демонстрирует скептическое отношение к берлинским переговорам. Советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков перед началом переговоров заявил, что вклад европейцев и Украины в мирный план президента США Дональда Трампа "вряд ли будет конструктивным".

Украинско-американские переговоры в Берлине: что о них известно

Напомним, что 14 декабря около 17:00 президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров о возможном прекращении огня в войне России против Украины. По данным репортера DPA, его тепло встретил канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) в Ведомстве канцлера после прибытия американской делегации, в состав которой входил зять бывшего президента США Джаред Кушнер.

Около 15:00 Мерц принял американскую делегацию во главе со специальным посланником США Стивом Уиткоффом, а позже — и президента Зеленского. Украинский лидер намеревался обсудить с Уиткоффом свои последние предложения по мирному плану Дональда Трампа.

Впоследствии, стало известно, что Мерц покинул переговорную комнату после короткого приветствия. Советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Зауттер остался для модерации дальнейшей дискуссии.

Пока остается неизвестным, в каком формате будут проходить переговоры делегаций в понедельник. По данным правительственных источников, это в значительной степени зависит от результатов текущих переговоров. Мерц и Зеленский также планируют принять участие в немецко-украинских экономических переговорах в понедельник. Кроме того, канцлер пригласил лидеров европейских государств в Канцелярию для обсуждения хода переговоров.

Также Фокус писал, что, по словам Зеленского, он пока не получил официальной реакции Соединенных Штатов на последние предложения Киева по мирному плану. Однако он отметил, что диалог с американской стороной продолжается и должен активизироваться уже в ближайшее время