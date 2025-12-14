Перемовини у Берліні між США та Україною продовжаться: стала відома дата наступної зустрічі

Дипломатичні переговори щодо можливого припинення війни між Україною та Росією триватимуть у понеділок у Берліні. Саме там сторони планують продовжити консультації за участю України, США та європейських представників.

За даними німецького видання Handelsblatt, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та Джаредом Кушнером у межах обговорень, присвячених ситуації навколо України.

Повідомляється, що зусилля з посередництва у можливому припиненні вогню між Україною та Росією будуть продовжені в понеділок у Берліні. Водночас конкретні пропозиції, які наразі розглядаються в межах цих переговорів, не були оприлюднені публічно.

Разом із тим Handelsblatt зазначає, що участь Сполучених Штатів у берлінських консультаціях свідчить про попередню оцінку шансів на їхню результативність. За інформацією видання, уряд США пов’язав направлення своєї делегації до Німеччини, яка прибула в неділю, з наявністю перспектив успіху переговорного процесу.

Відео дня

Російська сторона, своєю чергою, демонструє скептичне ставлення до берлінських переговорів. Радник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков перед початком переговорів заявив, що внесок європейців та України в мирний план президента США Дональда Трампа "навряд чи буде конструктивним".

Українсько-американські переговори у Берліні: що про них відомо

Нагадаємо, що 14 грудня близько 17:00 президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів щодо можливого припинення вогню у війні Росії проти України. За даними репортера DPA, його тепло зустрів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) у Відомстві канцлера після прибуття американської делегації, до складу якої входив зять колишнього президента США Джаред Кушнер.

Близько 15:00 Мерц прийняв американську делегацію на чолі зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом, а пізніше — і президента Зеленського. Український лідер мав намір обговорити з Віткоффом свої останні пропозиції щодо мирного плану Дональда Трампа.

Згодом, стало відомо, що Мерц залишив переговорну кімнату після короткого привітання. Радник канцлера з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер залишився для модерації подальшої дискусії.

Поки що залишається невідомим, у якому форматі проходитимуть переговори делегацій в понеділок. За даними урядових джерел, це значною мірою залежить від результатів поточних переговорів. Мерц і Зеленський також планують взяти участь у німецько-українських економічних переговорах у понеділок. Крім того, канцлер запросив лідерів європейських держав до Канцелярії для обговорення ходу переговорів.

Нагадаємо, що 14 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для нового раунду переговорів щодо завершення війни з Росією. Через його візит та можливі загрози безпеці в столиці Німеччини було запроваджено найвищий рівень заходів безпеки "0".

Також Фокус писав, що, за словами Зеленського, він поки що не отримав офіційної реакції Сполучених Штатів на останні пропозиції Києва щодо мирного плану. Однак він зазначив, що діалог з американською стороною триває і має активізуватися вже найближчим часом