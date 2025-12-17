В Израиле арестовали исполнителей покушения на Миндича, — Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский во время заседания суда в очередной раз заявил о том, что в Израиле произошло покушение на бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела о коррупции в энергетике.

По данным Коломойского, в Израиле якобы арестовали исполнителей покушения. Об этом Коломойский заявил во время заседания суда, сообщил Алексей Гончаренко, нардеп "Европейской солидарности", в своем Telegram.

Он отметил, что якобы сейчас идет расследование относительно происхождения оружия и того, как оно оказалось в Израиле.

Кроме того, Коломойский утверждает, что Национальное антикоррупционное бюро якобы планирует провести обыски в посольстве Украины в Израиле.

Коломойский также заявил, что знает, но не говорит организатора схемы Миндича, о раскрытии которой стало известно по итогам операции "Мидас", проведенной НАБУ и САП.

В то же время он не стал называть имен, "чтобы не оказывать давления на НАБУ".

Бизнесмен также предположил, что новые эпизоды "пленок Миндича" не публикуются из-за того, что таковы договоренности с Владимиром Зеленским.

У Коломойского также спросили о том, как он относится к Зеленскому, и считает ли, что у украинского президента есть комплекс Наполеона. Со скамьи суда олигарх заявил, что для того, "чтобы был комплекс Наполеона, надо побеждать. Когда ты проигрываешь, тут не до комплекса".

После этого Коломойский отказался комментировать вопрос о Зеленском. аргументируя это тем, что у Зеленского переговоры и от него многое, что зависит.

Покушение на Миндича — что известно

10 декабря Коломойский в зале суда заявил, что покушение на Тимура Миндича якобы произошло 28 ноября в Израиле.

В израильской полиции заявили, что не владеют информацией о возможном покушении на Тимура Миндича, который находится под санкциями Украины.

Зато нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подтвердил факт покушения. По его данным, двое мужчин, которые напали на горничную, были задержаны после того как нанесли ей несколько ножевых ранений. А полиция Израиля ведет расследование этого дела. Также, по словам Гончаренко, дома Миндича и Коломойского стоят "буквально один напротив другого", из-за чего и произошло покушение.

11 декабря Коломойский выступил с новым заявлением о том, что мужчина, который якобы совершил покушение, получил оружие для этого в украинском посольстве.