В Ізраїлі заарештували виконавців замаху на Міндіча, — Коломойський

Бізнесмен Ігор Коломойський під час засідання суду вчергове заявив про те, що в Ізраїлі відбувся замах на бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи про корупцію в енергетиці.

За даними Коломойського, в Ізраїлі нібито арештували виконавців замаху. Про це Коломойський заявив під час засідання суду, повідомив Олексій Гончаренко, нардеп "Європейської солідарності", у своєму Telegram.

Він зазначив, що нібито зараз триває розслідування щодо походження зброї та того, як вона опинилася в Ізраїлі.

Крім того, Коломойський стверджує, що Національне антикорупційне бюро нібито планує провести обшуки в посольстві України в Ізраїлі.

Коломойський також заявив, що знає, але не говорить організатора схеми Міндіча, про розкриття якої стало відомо за підсумками операції "Мідас", проведеної НАБУ та САП.

У той же час він не став називати імен, "щоб не чинити тиску на НАБУ".

Бізнесмен також припустив, що нові епізоди "плівок Міндіча" не публікуються через те, що такими є домовленості з Володимиром Зеленським.

У Коломойського також запитали про те, як він ставиться до Зеленського, та чи вважає, що в українського президента є комплекс Наполеона. З лави суду олігарх заявив, що для того, "щоб був комплекс Наполеона, треба перемагати. Коли ти програєш, тут не до комплексу".

Після цього Коломойський відмовився коментувати питання про Зеленського. аргументуючи це тим, що у Зеленського перемовини і від нього багато, що залежить.

Замах на Міндіча — що відомо

10 грудня Коломойський у залі суду заявив, що замах на Тимура Міндіча нібито стався 28 листопада в Ізраїлі.

У ізраїльській поліції заявили, що не володіють інформацією про можливий замах на Тимура Міндіча, який перебуває під санкціями України.

Натомість нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко підтвердив факт замаху. За його даними, двоє чоловіків, які напали на покоївку, були затримані після того як завдали їй декілька ножових поранень. А поліція Ізраїлю веде розслідування цієї справи. Також, за словами Гончаренка, будинки Міндіча й Коломойського стоять "буквально один напроти іншого", через що й стався замах.

11 грудня Коломойський виступив з новою заявою про те, що чоловік, який нібито здійснив замах, отримав зброю для цього в українському посольстві.