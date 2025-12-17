С-400 в спину: Эрдоган хочет вернуть российские ЗРК Путину ради истребителей F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил российского диктатора Владимира Путина забрать обратно системы противовоздушной обороны С-400, которые были куплены Анкарой у Москвы почти десять лет назад.

Отказ от российских систем С-400 может позволить Турции вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35, сообщает Bloomberg.

Эрдоган поднял вопрос о возврате С-400 России во время встречи с Путиным в Туркменистане на прошлой неделе. Причиной стало то, что США требуют, чтобы Турция больше не хранила российские системы ПВО, если Анкара хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35.

Ранее Эрдоган обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме в сентябре. После этого посол США в Турции публично призвал Анкару отказаться от российских систем С-400.

Осведомленные источники рассказали журналистам, что отказ от российского военного оборудования может значительно улучшить отношения с США, открыв путь к снятию американских санкций с турецкой оборонной промышленности и доступу Анкары к истребителям F-35. Также высокопоставленный турецкий дипломат заверил, что Анкара ожидает снятия санкций уже в следующем году.

Представители администрации президента Турции и министерства обороны отказались от комментариев. А в Кремле опровергли информацию о том, что подобный запрос был сделан во время встречи Эрдогана и Путина.

Эрдогану больше не нужны российские ЗРК Фото: ТАСС

Турция приобрела ЗРК С-400 в период отчуждения от своих союзников по Организации Североатлантического договора, начавшегося во время президентства Барака Обамы в США и усугубившегося после неудачной попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году. В то время Турция также стремилась приобрести американские ракеты Patriot, но утверждала, что Вашингтон не намерен заключать сделку.

Так в Анкаре оправдывали покупку С-400.

По словам источников, Анкара также добивается возврата миллиардов долларов, потраченных на приобретение системы противовоздушной обороны. Это повышает вероятность того, что Турция запросит вычет из своих расходов на импорт нефти и природного газа из России, хотя, как добавили источники, это потребует переговоров.

Ультиматум США относительно российских систем С-400 — что известно

Ранее американский посол в Турции Том Баррак заявил, что Турция не должна больше хранить российские системы противовоздушной обороны С-400, если она хочет вернуться к программе производства и закупки истребителей F-35. Он поделился, что США и Турция ведут переговоры относительно российских ракет, которые Анкара приобрела около десяти лет назад, и ее желании снова присоединиться к программе F-35.

Президент США Дональд Трамп поднял этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме в сентябре, дав понять, что он открыт к возобновлению сотрудничества с Анкарой. Тем не менее, комментарии посла подчеркивают настаивание Вашингтона, поддержанного другими членами НАТО, на том, что Турция должна отказаться от российской ракетной системы.

Напомним, в сентябре Дональд Трамп призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить закупки российской нефти из-за агрессии Кремля против Украины. Президент США также обсудил военное сотрудничество с Турцией и возможные поставки самолетов F-35 и F-16.

