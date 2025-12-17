С-400 у спину: Ердоган хоче повернути російські ЗРК Путіну заради винищувачів F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган просив російського диктатора Володимира Путіна забрати назад системи протиповітряної оборони С-400, які були куплені Анкарою у Москви майже десять років тому.

Відмова від російських систем С-400 може дозволити Туреччині повернутися до програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35, повідомляє Bloomberg.

Ердоган порушив питання про повернення С-400 Росії під час зустрічі з Путіним у Туркменістані минулого тижня. Причиною стало те, що США вимагають, щоб Туреччина більше не зберігала російські системи ППО, якщо Анкара хоче повернутися до програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35.

Раніше Ердоган обговорював це питання з президентом США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в Білому домі у вересні. Після цього посол США в Туреччині публічно закликав Анкару відмовитися від російських систем С-400.

Відео дня

Обізнані джерела розповіли журналістам, що відмова від російського військового устаткування може значно поліпшити відносини зі США, відкривши шлях до зняття американських санкцій з турецької оборонної промисловості та доступу Анкари до винищувачів F-35. Також високопоставлений турецький дипломат запевнив, що Анкара очікує зняття санкцій уже наступного року.

Представники адміністрації президента Туреччини і міністерства оборони відмовилися від коментарів. А в Кремлі спростували інформацію про те, що такий запит було зроблено під час зустрічі Ердогана і Путіна.

Ердогану більше не потрібні російські ЗРК Фото: ТАСС

Туреччина придбала ЗРК С-400 у період відчуження від своїх союзників по Організації Північноатлантичного договору, яке почалося під час президентства Барака Обами в США і посилилося після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році. У той час Туреччина також прагнула придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не має наміру укладати угоду.

Так в Анкарі виправдовували купівлю С-400.

За словами джерел, Анкара також домагається повернення мільярдів доларів, витрачених на придбання системи протиповітряної оборони. Це підвищує ймовірність того, що Туреччина запросить відрахування зі своїх витрат на імпорт нафти і природного газу з Росії, хоча, як додали джерела, це потребуватиме переговорів.

Ультиматум США щодо російських систем С-400 — що відомо

Раніше американський посол у Туреччині Том Баррак заявив, що Туреччина не повинна більше зберігати російські системи протиповітряної оборони С-400, якщо вона хоче повернутися до програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35. Він поділився, що США і Туреччина ведуть переговори щодо російських ракет, які Анкара придбала близько десяти років тому, та її бажання знову приєднатися до програми F-35.

Президент США Дональд Трамп порушив це питання з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі у вересні, давши зрозуміти, що він відкритий до відновлення співпраці з Анкарою. Проте коментарі посла підкреслюють наполягання Вашингтона, підтриманого іншими членами НАТО, на тому, що Туреччина має відмовитися від російської ракетної системи.

Нагадаємо, у вересні Дональд Трамп закликав президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана припинити закупівлі російської нафти через агресію Кремля проти України. Президент США також обговорив військове співробітництво з Туреччиною і можливе постачання літаків F-35 і F-16.

Раніше в Туреччині заявили, що збили непізнаний безпілотник над Чорним морем.