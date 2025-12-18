"США сделали запрос": Зеленский ответил, каких выборов Трамп хочет от Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по запросу США рассматривается возможность проведения президентских выборов, а перспектива изменения состава парламента или местных органов не рассматривалась.

Вопрос проведения выборов в Украине Зеленский прокомментировал во время общения с журналистами 18 декабря перед поездкой в Брюссель, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, Вашингтон интересуют именно выборы президента.

"Соединенные Штаты Америки делали запрос на президентские выборы и я им сказал, что я буду готов к таким выборам. Выборов в Раду и местные выборы мы не рассматривали", — сказал украинский президент.

Относительно возможности онлайн-голосования Зеленский отметил, что всегда был сторонником такой формы, однако для этого нужно достичь консенсуса с Верховной Радой.

"Я всегда поддержал и поднимал вопрос еще с начала ковида относительно законодательных изменений, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли", — сказал он.

Відео дня

Владимир Зеленский добавил, что по его информации наработок по закону о выборах в Раде еще нет, но он "передал все сигналы".

Выборов в Украине хочет Трамп

Президент США Дональд Трамп в опубликованном 9 декабря интервью заявил, что Украина должна провести выборы, потому что их "давно не было", и обвинил Киев в "использовании войны" для оттягивания голосования.

Эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера 15 декабря предположил, что Зеленский может отменить военное положение для подготовки к выборам, если будет решен вопрос с безопасностью.

Владимир Зеленский 16 декабря заявлял, что Украина готова к выборам при условии, если будет достигнута договоренность с Россией о перемирии на время, необходимое для подготовки и голосования.