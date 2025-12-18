"США зробили запит": Зеленський відповів, яких виборів Трамп хоче від України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на запит США розглядається можливість проведення президентських виборів, а перспектива зміни складу парламенту чи місцевих органів не розглядалася.

Питання проведення виборів в Україні Зеленський прокоментував під час спілкування з журналістами 18 грудня перед поїздкою до Брюсселя, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, Вашингтон цікавлять саме вибори президента.

"Сполучені Штати Америки робили запит на президентські вибори і я їм сказав, що я буду готовий до таких виборів. Виборів в Раду і місцеві вибори ми не розглядали", — сказав український президент.

Щодо можливості онлайн-голосування Зеленський зазначив, що завжди був прихильником такої форми, проте для цього потрібно досягти консенсусу з Верховною Радою.

"Я завжди підтримав і порушував питання ще з початку ковіду щодо законодавчих змін, щоб люди могли голосувати онлайн. Поки що консенсусу з парламентарями ми не знайшли", — сказав він.

Володимир Зеленський додав, що за його інформацією напрацювань щодо закону про вибори в Раді ще немає, але він "передав усі сигнали".

Виборів в Україні хоче Трамп

Президент США Дональд Трамп в опублікованому 9 грудня інтерв'ю заявив, що Україна повинна провести вибори, бо їх "давно не було", і звинуватив Київ у "використанні війни" для відтягування голосування.

Експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера 15 грудня припустив, що Зеленський може скасувати воєнний стан для підготовки до виборів, якщо буде розв'язано питання з безпекою.

Володимир Зеленський 16 грудня заявляв, що Україна готова до виборів за умови, якщо буде досягнути домовленостей з Росією про перемир'я на час, необхідний для підготовки та голосування.