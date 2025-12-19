"Украинцы должны заплатить территорией": в МИД Украины раскритиковали заявление сербского министра

Сербский министр информации Борис Братина заявил о том, что украинцы заплатят или уже заплатили территориями за "преступления".

Он сказал об этом, сравнивая с украинцами хорватов, которые, по его словам, якобы тоже должны заплатить за свои преступления. Братину цитирует сербский телеканал Informer.

Министр информации заявил, что хорваты якобы должны заглянуть в себя, тем самым они смогут спасти свои души. Он призвал всю нацию к такому "акту рефлексии".

"Хорватам действительно есть на кого посмотреть. Как и украинцы, они должны заплатить за это территорией", — заявил Братина.

В то же время он подчеркнул, что не пропагандирует насилие, сказав, что надеется, что "никто не намерен убивать хорватов только потому, что они хорваты".

На это заявление отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель ведомства Георгий Тихий призвал Братину распоряжаться территорией своей страны для "неразумных словесных упражнений".

"Министру информации Сербии Борису Братини, который заявил, что хорваты должны заплатить за преступления территорией, так же как и украинцы, мы предлагаем использовать территорию своей страны для своих неразумных словесных упражнений. Как говорит украинская пословица, в закрытый рот муха не влезет", — написал Тихий в X.

Позиция Сербии

В июне 2025-го года на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины согласно международному праву. Более того, он отметил, что страна готова присоединиться к восстановлению одного-двух городков или небольшого региона после войны.

В 2022-м году Сербия, несмотря на близкие отношения с Москвой, отказалась признавать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины о присоединении к России.

Зато 8 мая 2025-го года Вучич дал интервью сербскому телевидению на Красной площади в Москве, куда он прибыл по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в параде ко Дню победы.

В то же время в Сербии все чаще говорят о возможной войне между РФ и Евросоюзом. 4 октября Вучич заявил, что Европа приближается к большому конфликту, и что никто на самом деле "не готовится к переговорам".

А в ноябре он и вовсе заявил, что война между Европой и Россией — "неизбежна".