"Українці повинні заплатити територією": у МЗС України розкритикували заяву сербського міністра

Сербський міністр інформації Борис Братіна заявив про те, що українці заплатять або вже заплатили територіями за "злочини".

Він сказав про це, порівнюючи з українцями хорватів, які, за його словами, нібито теж мають заплатити за свої злочини. Братіну цитує сербський телеканал Informer.

Міністр інформації заявив, що хорвати нібито мають заглянути в себе, тим самим вони зможуть врятувати свої душі. Він закликав усю націю до такого "акту рефлексії".

"Хорватам справді є на кого подивитися. Як і українці, вони мають заплатити за це територією", — заявив Братіна.

Водночас він наголосив, що не пропагує насильство, сказавши, що сподівається, що "ніхто не має наміру вбивати хорватів лише тому, що вони хорвати".

На цю заяву відреагували в Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Георгій Тихий закликав Братіну розпоряджатися територією своєю країни для "нерозумних словесних вправ".

"Міністру інформації Сербії Борису Братіні, який заявив, що хорвати повинні заплатити за злочини територією, так само як і українці, ми пропонуємо використовувати територію своєї країни для своїх нерозумних словесних вправ. Як говорить українське прислів'я, у закритий рот муха не влізе", — написав Тихий у X.

Позиція Сербії

У червні 2025-го року на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України згідно з міжнародним правом. Ба більше, він зазначив, що країна готова долучитися до відновлення одного-двох містечок або невеличкого регіону після війни.

У 2022-му році Сербія, попри близькі відносини з Москвою, відмовилася визнавати результати так званих "референдумів" на окупованих територіях України про приєднання до Росії.

Натомість 8 травня 2025-го року Вучич дав інтерв'ю сербському телебаченню на Красній площі у Москві, куди він прибув на запрошення президента РФ Володимира Путіна для участі в параді до Дня перемоги.

У той же час у Сербії все частіше говорять про можливу війну між РФ та Євросоюзом. 4 жовтня Вучич заявив, що Європа наближається до великого конфлікту, і що ніхто насправді "не готується до переговорів".

А в листопаді він і взагалі заявив, що війна між Європою і Росією — "неминуча".