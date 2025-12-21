Может присоединиться Рубио: в Reuters раскрыли, какими будут следующие переговоры по миру

Переговоры между российской и американской сторонами в Майами продолжатся, и к ним может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Встречи по миру в Майами будут продолжаться также в воскресенье, 21 декабря. Об этом рассказало агентство Reuters.

Переговоры между РФ и США 20 декабря российская сторона назвала "конструктивными". Посланник президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил в комментариях российским медиа, что они "начались раньше" и продолжатся на следующий день. Об этом он рассказал после встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Обсуждения проходят конструктивно. Они начались ранее и продолжатся сегодня, а также завтра", — сообщил Дмитриев.

Представитель Белого дома сообщил агентству, что переговоры по состоянию на 20 декабря завершились.

Відео дня

Марко Рубио, государственный секретарь США, главный дипломат и советник по национальной безопасности Трампа, заявил, что также может присоединиться к этим переговорам, пишет агентство.

В то же время об участии украинской стороны в переговорах между РФ и США в Майами пока речь не идет. Российский источник сообщил Reuters, что любая встреча между Дмитриевым и украинскими переговорщиками была исключена.

Стоит заметить, что президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря заявил о том, что Украина не исключает трехстороннюю встречу с участием США и РФ.

Напомним, 20 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что главный переговорщик Трампа по Украине Уиткофф оказался "ставленником" Кремля.

Также 20 декабря Владимир Зеленский допустил вывод войск с Донбасса, назвав условие.