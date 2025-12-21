Може приєднатися Рубіо: у Reuters розкрили, якими будуть наступні переговори щодо миру

Переговори між російською та американською сторонами у Маямі продовжаться, й до них може приєднатися державний секретар США Марко Рубіо.

Зустрічі щодо миру у Маямі триватимуть також у неділю, 21 грудня. Про це розповіло агентство Reuters.

Переговори між РФ та США 20 грудня російська сторона назвала "конструктивними". Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив у коментарях російським медіа, що вони "почалися раніше" і продовжаться наступного дня. Про це він розповів після зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Обговорення проходять конструктивно. Вони почалися раніше і продовжаться сьогодні, а також завтра", — повідомив Дмитрієв.

Представник Білого дому повідомив агентству, що переговори станом на 20 грудня завершилися.

Марко Рубіо, державний секретар США, головний дипломат та радник з національної безпеки Трампа, заявив, що також може приєднатися до цих переговорів, пише агентство.

Водночас про участь української сторони у переговорах між РФ та США у Маямі поки що не йдеться. Російське джерело повідомило Reuters, що будь-яка зустріч між Дмитрієвим та українськими перемовниками була виключена.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський 20 грудня заявив про те, що Україна не виключає тристоронню зустріч за участі США та РФ.

Нагадаємо, 20 грудня видання The Wall Street Journal повідомило, що головний перемовник Трампа щодо України Віткофф виявився "ставлеником" Кремля.

Також 20 грудня Володимир Зеленський допустив виведення військ з Донбасу, назвавши умову.