"Это аксиома": Кулеба заявил, что не встретился бы с Зеленским без отставки Ермака

Бывший глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что диалог между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским возобновился после долгого перерыва. По его словам, на это могла повлиять в частности отставка экс-главы ОП Андрея Ермака.

Детали встречи с Владимиром Зеленским в Офисе президента Дмитрий Кулеба раскрыл в интервью "Украинской правде", опубликованном 12 января. Экс-министр отметил, что они с президентом не общались полтора года, после его отставки в 2024-м.

"Я считал это несправедливым не по отношению ко мне, а по отношению к интересам страны и двух людей, которые прошли большой путь — и пандемию, и вторжение. Последние полтора года мне казалось, что это как-то неправильно, что мы просто разбежались. Ведь мы можем быть сильнее, если будет какой-то хотя бы диалог", — сказал Кулеба.

По его словам, диалог возобновился после встречи в Офисе президента 5 января, и у него "спал камень с души".

О чем Дмитрий Кулеба говорил с президентом

Кулеба не подтвердил, что его якобы рассматривают на должность главы Службы внешней разведки, и отметил, что вопрос должностей на встрече не обсуждался.

"Я не тот человек, который находится в жадном поиске должности, потому что жизнь научила, что ты можешь быть полезным и на должности, и без нее. Поэтому не знаю, откуда это все взялось, почему так несется, и даже не пытаюсь выяснить", — сказал бывший министр.

По его словам, Зеленский пообещал подумать над тем, как он видит взаимодействие с Кулебой в украинской команде, а публично озвучивать кадровые предложения имеет право только президент.

Кулеба прокомментировал отставку Ермака

На вопрос журналиста, что поспособствовало его встрече с президентом — отставка Андрея Ермака или стремление Владимира Зеленского собрать вокруг себя узнаваемых людей — Дмитрий Кулеба ответил, что возможны оба варианта.

"Ясно, что я бы не попал на встречу к президенту, если бы руководителем Офиса оставался Андрей Ермак. Это аксиома, которая не требует доказательств", — заявил экс-глава МИД.

Он добавил, что "доволен тем президентом, которого увидел", и одобрительно отозвался о решении Зеленского "идти по пути сплочения, а не отторжения".

"По моему мнению, Зеленский проходит путь внутренней трансформации. Потому что ты не можешь провести шесть лет в одной модели власти, а потом проснуться утром и стать принципиально другим", — отметил Кулеба.

На его взгляд, трансформация видения того, как нужно управлять Украиной, важна для стабилизации фронта, достижения мира и для внутренних изменений.

Напомним, Зеленский встретился с Кулебой в Офисе президента Украины 5 января, после чего заявил, что "Дмитрий — в команде Украины", и они "договорились определить направления дальнейшего взаимодействия".

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке 28 ноября 2025 года на фоне обысков Национального антикоррупционного бюро в его жилье.

2 января стало известно, что экс-глава ГУР Кирилл Буданов возглавит Офис президента вместо Андрея Ермака.