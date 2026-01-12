"Це аксіома": Кулеба заявив, що не зустрівся б із Зеленським без відставки Єрмака

Колишній голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що діалог між ним і президентом України Володимиром Зеленським поновився після довгої перерви. За його словами, на це могла повпливати зокрема відставка ексголови ОП Андрія Єрмака.

Деталі зустрічі з Володимиром Зеленським в Офісі президента Дмитро Кулеба розкрив в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 12 січня. Ексміністр зазначив, що вони з президентом не спілкувалися півтора року, після його відставки у 2024-му.

"Я вважав це несправедливим не стосовно мене, а стосовно інтересів країни та двох людей, які пройшли великий шлях — і пандемію, і вторгнення. Останні півтора року мені здавалося, що це якось неправильно, що ми просто розбіглися. Адже ми можемо бути сильнішими, якщо буде якийсь принаймні діалог", — сказав Кулеба.

За його словами, діалог відновився після зустрічі в Офісі президента 5 січня, і в нього "спав камінь з душі".

Про що Дмитро Кулеба говорив з президентом

Кулеба не підтвердив, що його нібито розглядають на посаду голови Служби зовнішньої розвідки, та зазначив, що питання посад на зустрічі не обговорювалося.

"Я не та людина, яка перебуває в жадібному пошуку посади, тому що життя навчило, що ти можеш бути корисним і на посаді, і без неї. Тому не знаю, звідки це все взялося, чому так несеться, і навіть не намагаюся з'ясувати", — сказав колишній міністр.

За його словами, Зеленський пообіцяв подумати над тим, як він бачить взаємодію з Кулебою в українській команді, а публічно озвучувати кадрові пропозиції має право лише президент.

Кулеба прокоментував відставку Єрмака

На питання журналіста, що посприяло його зустрічі з президентом — відставка Андрія Єрмака чи прагнення Володимира Зеленського зібрати навколо себе впізнаваних людей — Дмитро Кулеба відповів, що можливі обидва варіанти.

"Ясно, що я б не потрапив на зустріч до президента, якби керівником Офісу залишався Андрій Єрмак. Це аксіома, яка не потребує доказів", — заявив ексголова МЗС.

Він додав, що "задоволений тим президентом, якого побачив", і схвально відгукнувся про рішення Зеленського "іти шляхом згуртування, а не відторгнення".

"На мою думку, Зеленський проходить шлях внутрішньої трансформації. Тому що ти не можеш провести шість років в одній моделі влади, а потім прокинутися зранку і стати принципово іншим", — зазначив Кулеба.

На його погляд, трансформація бачення того, як потрібно керувати Україною, важливе для стабілізації фронту, досягнення миру та для внутрішніх змін.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з Кулебою в Офісі президента України 5 січня, після чого заявив, що "Дмитро — в команді України", і вони "домовилися визначити напрями подальшої взаємодії".

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав заяву про відставку 28 листопада 2025 року на тлі обшуків Національного антикорупційного бюро в його житлі.

2 січня стало відомо, що ексголова ГУР Кирило Буданов очолить Офіс президента замість Андрія Єрмака.