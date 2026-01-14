Последнее назначение на сегодня: Рада проголосовала за нового главу Фонда госимущества

Народный депутат Дмитрий Наталуха стал главой Фонда Госимущества. Также 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение новых руководителей Министерства энергетики и Министерства обороны.

Парламент поддержал назначение Наталухи главой Фонда госимущества. 14 января об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

"Последнее кадровое в этом калейдоскопе безудержных кадровых ротаций", — отметил он.

"За" проголосовали 244 нардепа, "против" — никто, еще 12 парламентариев воздержались.

Фото результатов голосования в Раде Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Более 2 лет его разворовывал (Тимур — ред.) Миндич. От земельного банка до ОПЗ с "Центрэнерго". Надеюсь хоть стулья там остались", — добавил Железняк.

Кадровые перестановки 14 января: что уже известно

Ранее 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение экс-министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны. "За" проголосовали 277 парламентариев, "против" не было ни одного голоса. Он принял присягу и анонсировал "реальный аудит финансов".

Также в среду нардепы поддержали назначение Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики. "За" в Раде отдали 248 голосов.

Напомним, нардеп Жан Беленюк 14 января сообщил о смерти коллеги Александра Кабанова, который до избрания в парламент работал сценаристом Студии "Квартал 95". Эту новость также опубликовали депутаты Алексей Гончаренко и Даниил Гетманцев.

Чуть позже смерть парламентария подтвердили на страницах Верховной Рады. Пресс-служба выразила соболезнования семье и близким. Причина смерти остается неизвестной.