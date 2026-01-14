Останнє призначення на сьогодні: Рада проголосувала за нового очільника Фонду Держмайна

Народний депутат Дмитро Наталуха став головою Фонду Держмайна. Також 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення нових керівників Міністерства енергетики та Міністерства оборони.

Парламент підтримав призначення Наталухи головою Фонду Держмайна.Про це 14 січня повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

"Останнє кадрове в цьому калейдоскопі нестримних кадрових ротацій", — зауважив він.

"За" проголосували 244 нардепи, "проти" — ніхто, ще 12 парламентарів утримались.

Фото результатів голосування у Раді Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Більше ніж 2 роки його розкрадав (Тимур — ред.) Міндіч. Від земельного банку до ОПЗ з "Центренерго". Сподіваюсь хоч стільці там залишились", — додав Железняк.

Кадрові перестановки 14 січня: що вже відомо

Раніше 14 січня Верховна Рада проголосувала за призначення ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова на посаду голови Міністерства оборони. "За" проголосували 277 парламентарів, "проти" не було жодного голосу. Він склав присягу та анонсував "реальний аудит фінансів".

Відео дня

Також у середу нардепи підтримали призначення Дениса Шмигаля першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики. "За" у Раді віддали 248 голосів.

Нагадаємо, нардеп Жан Беленюк 14 січня повідомив про смерть колеги Олександра Кабанова, який до обрання у парламент працював сценаристом Студії "Квартал 95". Цю новину також опублікували депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев.

Трохи згодом смерть парламентаря підтвердили на сторінках Верховної Ради. Пресслужба висловила співчуття родині та близьким. Причина смерті залишається невідомою.