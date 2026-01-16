Буданов и Умеров едут в США для мирных переговоров: Зеленский назвал их цель

По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская делегация с главой ОП Кириллом Будановым и секретарем СНБО Рустемом Умеровым уже направляется в США для переговоров. Одной из главных тем переговоров должен быть мирный план для Украины.

О запланированных мирных переговорах с США Владимир Зеленский сообщил во время совместной встречи с журналистами с президентом Чехии Петром Павелом 16 января. Он отметил, что украинская команда несмотря на все продолжает активно работать с представителями президента США Дональда Трампа.

"На днях будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах. Украинская делегация сейчас на пути в Соединенные Штаты. И мы надеемся, что будет больше ясности, как относительно тех документов, которые мы уже фактически подготовили с американской стороной, так и относительно ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила, которая происходит", — рассказал президент.

Відео дня

Зеленский отметил, что об интересах и намерениях Кремля красноречиво говорят удары россиян по украинской энергетике.

"Их не соглашения интересуют, а дальнейшее уничтожение Украины. И именно из-за этого "буксует" дипломатия", — сказал он.

Зеленский рассказал о запланированных встречах делегации Украины в США. На видео с 1:58.

Мирные переговоры: что известно

8 января президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что по результатам встречи в Париже украинская сторона согласовала с американскими и европейскими переговорщиками гарантии безопасности и "базовые рамки для окончания войны".

Президент США Дональд Трамп в опубликованном 15 января интервью заявил, что российский диктатор Владимир Путин "готов к заключению мирного соглашения", тогда как Украина "менее готова".

Путин в свою очередь во время встречи с иностранными дипломатами 15 января заявил, что РФ последовательно будет добиваться своих целей, если не будут приняты условия Кремля.