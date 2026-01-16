Буданов і Умєров їдуть у США для мирних переговорів: Зеленський назвав їхню мету

За словами президента України Володимира Зеленського, українська делегація з головою ОП Кирилом Будановим і секретарем РНБО Рустемом Умєровим уже прямує до США для переговорів. Однією з головних тем перемовин має бути мирний план для України.

Про заплановані мирні переговори зі США Володимир Зеленський повідомив під час спільної зустрічі з журналістами з президентом Чехії Петром Павелом 16 січня. Він зазначив, що українська команда попри все продовжує активно працювати з представниками президента США Дональда Трампа.

"Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників в Сполучених Штатах. Українська делегація зараз на шляху в Сполучені Штати. І ми сподіваємось, що буде більше ясності, як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась, яка відбувається", — розповів президент.

Відео дня

Зеленський зауважив, що про інтереси та наміри Кремля красномовно кажуть удари росіян по українській енергетиці.

"Їх не угоди цікавлять, а подальше знищення України. І саме через це "буксує" дипломатія", — сказав він.

Зеленський розповів про заплановані зустрічі делегації України в США. На відео з 1:58.

Мирні переговори: що відомо

8 січня президент України Володимир Зеленський розповідав, що за результатами зустрічі в Парижі українська сторона узгодила з американськими та європейськими перемовниками гарантії безпеки та "базові рамки для закінчення війни".

Президент США Дональд Трамп в опублікованому 15 січня інтерв'ю заявив, що російський диктатор Володимир Путін "готовий до укладення мирної угоди", тоді як Україна "менш готова".

Путін своєю чергою під час зустрічі з іноземними дипломатами 15 січня заявив, що РФ послідовно досягатиме своїх цілей, якщо не буде прийнято умови Кремля.