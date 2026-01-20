Януковича второй раз приговорили к 15 годам: за что он должен сидеть еще

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес вердикт по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича о завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн грн.

Коллегия судей ВАКС приговорила Януковича к 15 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, должности в органах, учреждениях и организациях, связанных с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполнять такие функции по специальному полномочию на три года, сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Также суд постановил конфисковать все принадлежащее ему на правах собственности имущество.

Его сообщник признан виновным по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Однако он освобожден от отбывания наказания из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня провозглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке. В ВАКС уточнили, что срок отбывания наказания исчисляется с момента фактического задержания Януковича.

Детали дела Виктора Януковича

В 2007 году Виктор Янукович, который на тот момент еще был премьер-министром, с целью завладения государственным имуществом, а именно земельным участком лесного фонда Днепровско-Тетеровского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолуцкого сельского совета Вышгородского района Киевской области, инициировал принятие земель.

Для реализации преступной схемы подельники бывшего президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую облгосадминистрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии – об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной Януковичу.

Впоследствии, в 2009-2011 годах, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Расследование по этому делу началось в 2014 году. Сначала, до 2019 года, им занимался Департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины, а затем за дело взялись САП и НАБУ.

Учитывая, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia).

Второй приговор Виктора Януковича

Для Виктора Януковича эта "15-летка" – вторая. Он уже приговорен к аналогичному сроку, но по другим статьям.

Весной прошлого года Подольский райсуд Киева приговорил четвертого президента Украины к 15 годам лишения свободы за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 УК Украины). В декабре 2025-го приговор вступил в законную силу.

Отметим, что в России засекретили место проживания Януковича.

1 сентября Виктор Янукович решил выйти в эфир и заявил, что "целенаправленно работал по сближению Украины с Евросоюзом". Четвертый президент Украины якобы ставил в конечном счете задачу на вступление Украины в ЕС.

Тем временем 10 января стало известно, что Агентство розыска и менеджмента активов (АРМА) 8 января реализовало 460 га земли на полонине Боржава в Закарпатской области. Ее фактическим владельцем, как отмечают СМИ, стал бывший глава Администрации президента Виктора Януковича, нардеп от ОПЗЖ Сергей Левочкин.

Инвестиционно-привлекательные земли были проданы за 89,5 млн грн.