Януковича вдруге засудили до 15 років: за що він має сидіти ще

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вердикт у справі експрезидента-втікача Віктора Януковича щодо заволодіння земельною ділянкою лісового фонду на території Сухолуцької сільради в Київській області площею 17,5 га й орієнтовною вартістю понад 22 млн грн.

Колегія суддів ВАКС засудила Януковича до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, посади в органах, установах та організаціях, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконувати такі функції за спеціальним повноваженням на три роки, повідомили Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро.

Також суд постановив конфіскувати все майно, що належить йому на правах власності.

Його спільника визнано винним за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах). Однак його звільнено від відбування покарання через закінчення строків притягнення до відповідальності.

Вирок набуде чинності через 30 днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку. У ВАКС уточнили, що строк відбування покарання обчислюється з моменту фактичного затримання Януковича.

Деталі справи Віктора Януковича

У 2007 році Віктор Янукович, який на той момент ще був прем'єр-міністром, з метою заволодіння державним майном, а саме земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області, ініціював ухвалення земель.

Для реалізації злочинної схеми подільники колишнього президента залучали своїх наближених осіб, які зверталися до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом — про зміну їхнього цільового призначення, що надалі давало змогу безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній Януковичу.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Розслідування у цій справі почалося у 2014 році. Спочатку, до 2019 року, нею займався Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури України, а потім за справу взялися САП і НАБУ.

З огляду на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалося спеціальне судове провадження (in absentia).

Другий вирок Віктора Януковича

Для Віктора Януковича ця "15-річка" — друга. Він уже засуджений до аналогічного терміну, але за іншими статтями.

Навесні минулого року Подільський райсуд Києва засудив четвертого президента України до 15 років позбавлення волі за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 408 КК України). У грудні 2025-го вирок набув законної сили.

Зазначимо, що в Росії засекретили місце проживання Януковича.

1 вересня Віктор Янукович вирішив вийти в ефір і заявив, що "цілеспрямовано працював над зближенням України з Євросоюзом". Четвертий президент України нібито ставив у кінцевому рахунку завдання на вступ України до ЄС.

Тим часом 10 січня стало відомо, що Агентство розшуку та менеджменту активів (АРМА) 8 січня реалізувало 460 га землі на полонині Боржава в Закарпатській області. Її фактичним власником, як зазначають ЗМІ, став колишній глава Адміністрації президента Віктора Януковича, нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін.

Інвестиційно-привабливі землі було продано за 89,5 млн грн.