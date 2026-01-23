У Путина после переговоров в Кремле заявили, что урегулирование войны продвигается "по российскому сценарию"

Вице-спикер Совета федерации России Константин Косачев после переговоров в Кремле заявил, что урегулирование войны в Украине якобы происходит "по российскому сценарию", а не по украинскому или европейскому.

Кремлевский чиновник оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Давос и проведение одновременно переговоров российского диктатора Владимира Путина с США как события, подтверждающие развитие договоренностей "по сценарию РФ". Об этом сообщило российское медиа "Известия".

Косачев также рассказал, что американская и российская стороны якобы определили параметры будущих встреч, которые должны состояться на днях в Абу-Даби, именно во время ночных переговоров с участием Владимира Путина в Кремле.

Также российский чиновник заявил, что дальнейшие шаги в урегулировании конфликта будут зависеть от военных и дипломатических усилий.

Відео дня

Переговоры в Кремле — о чем договорились стороны

Эти заявления прозвучали после того, как помощник президента РФ Юрий Ушаков после многочасовых переговоров объявил об их итогах. Он сообщил, что без выяснения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно, добавив, что РФ будет продолжать добиваться поставленных на войне целей до тех пор, пока "не будет выработано решение территориального вопроса между РФ и Украиной по формуле Анкориджа".

В то же время Ушаков объявил о том, что россияне примут участие в переговорах, которые состоятся в Абу-Даби. По его словам, делегация, которая будет представлять РФ на встречах, уже получила от Путина соответствующие указания.

23 января, по словам Ушакова, должно состояться первое заседание трехсторонней рабочей группы по урегулированию войны в Украине.

Напомним, перед этим издание Sky News сообщало, что переговоры в Абу-Даби оказались под вопросом из-за позиции Кремля.

Также Дональд Трамп комментировал личный разговор с Владимиром Зеленским, а также то, как продвигаются мирные переговоры по окончанию войны в Украине.