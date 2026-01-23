У Путіна після переговорів у Кремлі заявили, що врегулювання війни просувається "за російським сценарієм"

Віцеспікер Ради федерації Росії Костянтин Косачов після переговорів у Кремлі заявив, що врегулювання війни в Україні нібито відбувається "за російським сценарієм", а не за українським чи європейським.

Кремлівський посадовець оцінив візит президента України Володимира Зеленського у Давос і проведення водночас переговорів російського диктатора Володимира Путіна зі США як події, що підтверджують розвиток домовленостей "за сценарієм РФ". Про це повідомило російське медіа "Известия".

Косачов також розповів, що американська та російська сторони нібито визначили параметри майбутніх зустрічей, що мають відбутися цими днями в Абу-Дабі, саме під час нічних переговорів за участі Володимира Путіна у Кремлі.

Також російський чиновник заявив, що подальші кроки у врегулюванні конфлікту залежатимуть від військових та дипломатичних зусиль.

Переговори у Кремлі — про що домовилися сторони

Ці заяви пролунали після того, як помічник президента РФ Юрій Ушаков після кількагодинних переговорів оголосив про їх підсумки. Він повідомив, що без з'ясування територіального питання розраховувати на довгострокове врегулювання неможливо, додавши, що РФ продовжуватиме домагатися поставлених на війні цілей доти, доки "не буде вироблено рішення територіального питання між РФ та Україною за формулою Анкориджа".

Водночас Ушаков оголосив про те, що росіяни візьмуть участь у переговорах, які відбудуться в Абу-Дабі. За його словами, делегація, яка представлятиме РФ на зустрічах, вже отримала від Путіна відповідні вказівки.

23 січня, за словами Ушакова, має відбутися перше засідання тристоронньої робочої групи щодо врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, перед цим видання Sky News повідомляло, що переговори в Абу-Дабі опинилися під питанням через позицію Кремля.

Також Дональд Трамп коментував особисту розмову з Володимиром Зеленським, а також те, як просуваються мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.