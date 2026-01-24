Чиновника, который попал в скандал с "шашлыками" в День траура, снова назначили на должность в КГГА, — "Телеграф"

Бывший первый заместитель мэра Киева Виталия Кличко Николай Поворозник, уволенный после громкого скандала с КГГА в 2025 году, снова получил должность в Киевской городской государственной администрации.

Поворозника назначили советником киевского городского головы. Об этом свидетельствует соответствующее назначение Кличко, которое получили журналисты издания "Телеграф".

Согласно документу, скандального чиновника назначили на новую должность от 22 января 2026 года.

"Назначить Поворозника Николая Юрьевича советником Киевского городского головы на общественных началах по вопросам внедрения антикризисных мер в условиях чрезвычайной ситуации в столице", — говорится в распоряжении киевского городского головы.

"Телеграф" | документ о назначении Поворозника на новую должность

Николай Поворозник: громкий скандал и увольнение в 2025 году

В апреле 2025 года глава КГГА Тимур Ткаченко сообщил, что уволил с должности своего первого заместителя Николая Поворозника, поскольку тот якобы не выполняет своих должностных поручений, а также "на постоянной основе создает неблагоприятные условия" для работы ведомства. При этом чиновник оставался на своей должности в КГГА.

В конце апреля Поворозник попал в громкий скандал. Издание Informer провело расследование и обнаружило, что он устроил корпоратив для чиновников КГГА во время объявленного Дня траура в столице по погибшим в результате российской атаки на город 25 апреля.

В мае, во время заседания Киевского городского совета, Виталий Кличко заявлял, комментируя скандал с Поворозником, что произошло незаконное и тайное слежение за депутатами Киевсовета. Однако в июне, как пишет "Телеграф", Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей своего первого заместителя, и хотя в июле Печерский районный суд Киева отменил его, фактического возвращения на место чиновника не произошло.

Напомним, в ноябре 2025 года в КГВА обвинили Кличко в недостаточной защите энергетических объектов столицы.