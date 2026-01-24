Чиновника, який втрапив у скандал зі "шашликами" у День жалоби, знову призначили на посаду у КМДА, — "Телеграф"

Колишній перший заступник мера Києва Віталія Кличка Микола Поворозник, звільнений після гучного скандалу із КМДА у 2025 році, знову отримав посаду у Київській міській державній адміністрації.

Поворозника призначили радником київського міського голови. Про це свідчить відповідне призначення Кличка, яке отримали журналісти видання "Телеграф".

Відповідно до документа, скандального чиновника призначили на нову посаду від 22 січня 2026 року.

"Призначити Поворозника Миколу Юрійовича радником Київського міського голови на громадських засадах з питань запровадження антикризових заходів в умовах надзвичайної ситуації в столиці", — йдеться у розпорядженні київського міського голови.

"Телеграф" | документ про призначення Поворозника на нову посаду

Микола Поворозник: гучний скандал та звільнення у 2025 році

У квітні 2025 року голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що звільнив з посади свого першого заступника Миколу Поворозника, оскільки той нібито не виконує своїх посадових доручень, а також "на постійній основі створює несприятливі умови" для роботи відомства. При цьому чиновник залишався на своїй посаді у КМДА.

Відео дня

Наприкінці квітня Поворозник втрапив у гучний скандал. Видання Informer здійснило розслідування та виявило, що він влаштував корпоратив для чиновників КМДА під час оголошеного Дня жалоби у столиці за загиблими внаслідок російської атаки на місто 25 квітня.

У травні, під час засідання Київської міської ради, Віталій Кличко заявляв, коментуючи скандал з Поворозником, що відбулося незаконне та таємне стеження за депутатами Київради. Проте у червні, як пише "Телеграф", Кличко відсторонив Поворозника від виконання обов'язків свого першого заступника, і хоча у липні Печерський районний суд Києва скасував його, фактичного повернення на місце чиновника не відбулося.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року у КМВА звинуватили Кличка у недостатньому захисті енергетичних об'єктів столиці.